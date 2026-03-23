Toptennisser Stefanos Tsitsipas heeft een van de zwaarste nederlagen uit zijn carrière geleden op het toernooi in Miami. De Griek had naderhand een opvallende verklaring voor zijn beroerde spel.

Tsitsipas, ooit de nummer drie van de wereld, is uitgeschakeld in de derde ronde van de Miami Open waar Arthur Fils hem met 6-0, 6-1 van de baan veegde. Meer dan het resultaat trok vooral de bizarre confrontatie van de Griek met de hoofdscheidsrechter tijdens de wedstrijd de aandacht.

'Ik zie de bal niet!'

Gefrustreerd door zijn onvermogen op de baan, zocht Tsitsipas de schuld bij de speelomstandigheden, met name de verlichting. In een vlaag van woede sprak hij de scheidsrechter aan met woorden die direct insloegen. "U zou zich moeten schamen. Heeft u mij ooit vijf uur achter elkaar zien serveren en forehands missen? Dat gebeurt niet. Ik zie de bal niet. Ik weet niet hoe hij de bal ziet!"

Na de wedstrijd stak de Fransman zijn enthousiasme over zijn eigen prestatie niet onder stoelen of banken, benadrukkend dat hij na zijn blessure in volle glorie is teruggekeerd. "Ik denk dat dit de beste wedstrijd was die ik ooit heb gespeeld. Ik heb eerder geweldige wedstrijden gespeeld, maar dit niveau was waanzinnig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Man, ik ben helemaal terug. Alsof ik nooit ben weggeweest."

Fils bevestigde dat hij in angstaanjagende vorm verkeert, met negen overwinningen in zijn laatste elf wedstrijden, en dit is de tweede keer dat hij de achtste finales in Miami bereikt. Aan de andere kant zal Tsitsipas antwoorden moeten vinden op de vraag hoe het mogelijk is dat hij voor de vijfde keer op rij geen oplossing vindt tegen dezelfde tegenstander, met slechts één gewonnen game in de hele wedstrijd.

Ook Alcaraz verliest

Naast Tsitsipas vloog ook Carlos Alcaraz eruit in de derde ronde van de Miami Open. De Spaanse nummer één van de wereld verloor verrassend in drie sets van de Amerikaanse Sebastian Korda: 3-6 7-5 4-6.