Het moet heel raar lopen, maar het zou kunnen dat twee neven tegen elkaar moeten tijdens de Shanghai Masters. De Franse toptennisser Arthur Rinderknech bereikte woensdag de kwartfinales, waar hij ook de naam van Valentin Vacherot ziet staan. De twee zijn familie van elkaar en zouden dus een echte familieclash op kunnen leveren. Al kan dat op z'n vroegst in een eventuele finale. Maar dat mag de voorpret niet drukken.

De dertigjarige Rinderknech schreef na het verslaan van Jiri Lehecka op de camera in de Chinese stad: 'Ik hou je in de gaten, Val', doelend op zijn 26 jaar oude neef uit Monaco. Vacherot was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Tallon Griekspoor in de achtste finales en moet nu tegen top-tien-speler Holger Rune. Rinderknech treft zelf Felix Auger-Aliassime uit Canada.

'Vraag de statistici maar of dit ooit eerder is gebeurd'

Na zijn overwinning op de Tsjechische speler Lehecka sprak Rinderknech over de mogelijkheid op het treffen van zijn neef. "Ik ben erg blij. Je moet de statistici vragen of het ooit eerder is gebeurd dat twee neven de kwartfinales van een Masters 1000 op hetzelfde toernooi hebben bereikt," zei Rinderknech, geciteerd door We Love Tennis.

Coach van Vacherot moedigt Rinderknech aan

"En we hebben het geluk dat de andere neef, Benjamin, hier ook bij ons is. Hij is de coach en stiefbroer van Valentin. Hij moedigt me een beetje aan, dat is erg prettig", zei Rinderknech. Beide neven hebben indruk gemaakt op het ATP-toernooi in Shanghai. Rinderknech won van Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, en van Jiri Lehecka, de nummer 19 van de wereld.

Mogelijke finale

Vacherot bereikte de laatste acht, hoewel hij vanuit de kwalificaties moest starten. Sterker nog, in 4 van de 6 wedstrijden verloor de Monegask de eerste set, maar wist hij toch terug te komen en de overwinning te pakken. Nu krijgen de twee neven de kans om elkaar te ontmoeten in de finale van het toernooi in Shanghai. Novak Djokovic zit ook nog in het toernooi en zit aan de kant van Vacherot. Rinderknech moet nog af zien te rekenen met toppers als Daniil Medvedev of Alex De Minaur, als de rest van het toernooi volgens seeding gaat.