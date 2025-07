Jesper de Jong heeft landgenoot Tallon Griekspoor verslagen in de kwartfinales van de Nordea Open, het ATP-toernooi van Båstad. Griekspoor won de eerste set en De Jong de tweede, waarna er een beslissende derde set werd gespeeld. Die werd gewonnen door De Jong, die door is naar de halve finales van het toernooi.

Jesper de Jong en Tallon Griekspoor wisten allebei de kwartfinales van het Zweedse ATP-toernooi te halen. Voor eerstgenoemde was die weg iets zwaarder dan voor laatstgenoemde. De Jong had in de eerste ronde weinig moeite met thuisspeler William Rejchtman Vinciguerra, maar een ronde later wachtte de Tsjech Vit Kopriva. Na twee spannende sets wist De Jong ook die opponent aan de zegekar te binden.

Ook voor Griekspoor was het even flink knijpen. Hij stroomde als tweede geplaatste speler in de achtste finale in, maar had het zeer lastig met de Italiaan Andrea Pellegrino. De nummer 139 van de wereld deed het ijzersterk en pakte de eerste set. In de tweede set miste hij meer dan een handvol matchpoints, waardoor Griekspoor weer geloof kreeg. Na het winnen van de tiebreak in set twee was het erop en erover voor de Nederlander, waardoor hij door mocht naar het Nederlandse onderonsje met De Jong in de kwartfinale.

Kwartfinale

In het Zweedse Bastad was het De Jong die als eerste mocht serveren, maar hij kreeg al bij zijn tweede servicebeurt een break tegen. Zonder gevolgen, want de game daarna bak De Jong Griekspoor direct weer terug. Vervolgens ging het lang met de service mee, totdat De Jong even niet bij de les was. Bij een 4-4 stand wist Griekspoor hem te breken en vervolgens zijn eigen game te houden, waardoor hij set 1 naar zich toesleepte.

De tweede set liet ongeveer een gelijk spelbeeld zien. Veel games die werden gepakt door degene die mocht serveren, met af en toe een break. Halverwege de game wist Griekspoor De Jong weer te breken, maar hetzelfde gebeurde andersom direct terug. De Nederlanders deden niet voor elkaar onder en er moest uiteindelijk een tiebreak aan te pas komen om een winnaar te beslissen. Daarin was De Jong de beste, waardoor de stand in sets weer gelijk was.

'Werkelijk geen idee hoe ik het gedaan heb'

Na twee uur en 39 minuten op de klok bereikte De Jong een matchpoint in de derde set, waarna hij voor de tweede keer in zijn carrière won van Griekspoor en door is naar de halve finales van het toernooi. Griekspoor baalde zichtbaar, en was dan ook snel van de baan vertrokken na afloop. "Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb", blikte De Jong terug. "Ik heb werkelijk geen idee hoe ik het gedaan heb. Het was een fantastische strijd met een aantal geweldige rally's."

"Bij sommige punten had ik wat geluk", gaat hij verder. De twee Nederlanders komen niet alleen uit hetzelfde land, maar ook uit dezelfde stad. De wedstrijd werd dan ook 'The battle of Haarlem' genoemd. "Ik ben daar alleen maar geboren, verder niets", antwoordde De Jong op de vraag hoe hij die battle ervaarde. "Voor hem geldt volgens mij hetzelfde. Maar, het is altijd zwaar om tegen een Nederlander te spelen", aldus de opgeluchte toptennisser die gaat genieten van "een duik in de zee".