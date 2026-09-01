De US Open is begonnen en in New York is er al een hoop gebeurd. Opvallend genoeg is er al jarenlang een klacht van tennissers die maar niet opgelost kan worden. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As begrijpen niet dat de organisatie het probleem maar niet opgelost krijgt.

Wat er aan de hand is, dat leggen de twee uit in hun podcast voor Sportnieuws.nl. "Raar jongen, want elk jaar hebben sporters daar dus een klacht over de wietlucht die uit het park komt", trapt Hoog het onderwerp af. De commentaren van toptennissers zijn er al een tijdje, maar de politie grijpt niet in.

De politie beweert dat ze er niks aan kunnen doen omdat wiet legaal is. Dat vindt Hoog onzin. "We kunnen er niks aan doen? In China zijn er tijdens de Olympische Spelen raketten de lucht in geschoten zodat er geen regen zou komen. De taxichauffeurs mochten geen knoflook meer eten en moesten kauwgom erin hebben. Weet ik veel wat er allemaal gebeurde om alle sporters goed te laten presteren en China goed op de kaart te zetten."

Dan is de wietlucht volgens Hoog maar klein bier. "Dan kan je er toch wel voor zorgen dat er drie weken lang niemand loopt te blowen langs het park?" Van As heeft wel een idee hoe dat moet. "De politieagenten lekker met een knuppel in het park laten staan."

De twee zijn het er over eens dat een topsport onder het 'genot' van een wietlucht gewoon niet prettig is. "Dat is gewoon super slecht voor je", weet Hoog. Van As is het daar mee eens. "Deze klacht bestaat al heel lang hè. Martina Hingis heeft, weet ik veel, honderd jaar geleden daar ook al over geklaagd. En het is nog steeds hetzelfde. Ze weten het ook, maar er verandert dus niks."

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In de nieuwe aflevering van EN Door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As de Nederlandse prestaties op het WK hockey door. Heel even wordt er aan een Belgisch complot gedacht. Verder aandacht voor Femke Broeders-Bol die de wereld maar blijft verbazen, het openhartige verhaal van schaatsicoon Jochem Uytdehaage en de opschudding die Wout Weghorst deze week wist te veroorzaken. Verder roept de wietlucht op de US Open onsmakelijke herinneringen op. Luister de podcast in je favoriete podcastapp.