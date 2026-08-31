De US Open is in volle gang. Vanaf zondag 30 september doen vijf Nederlanders en tal van wereldtoppers een gooi naar een goeie Grand Slam, de laatste van het kalenderjaar. Anouk Koevermans zag haar debuut eindigen in een teleurstelling. Tallon Griekspoor is in Arthur Ashe Stadium dinsdagnacht de tweede Nederlandse toptennisser in actie op de US Open. Volg het hier live.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong waren er drie Nederlanders door hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen hadden 'we' oorspronkelijk dus geen deelnemers, maar Rus en Koevermans sloegen zich de afgelopen dagen door de kwalificaties en brachten het aantal toch op twee. Koevermans, dochter van oud-tennisser Mark, maakt in New York haar debuut op een grandslamtoernooi.

Live dag 2 US Open

Nadat er op de eerste dag geen Nederlanders in actie was dat maandag en dinsdag wel het geval. Koevermans kwam uitstekend voor de dag bij haar debuut tegen Caty McNally en rook in de eerste set zelfs aan een stunt, maar daarna zakte ze volledig in. Ze verloor zes games op rij en zag een mooie uitslag in rook opgaan.

Zware opgave Griekspoor

Ook de tweede Nederlander speelt tegen een Amerikaan, maar Griekspoor heeft het een stuk slechter getroffen. Hij treft Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. De thuisspeler zal met vertrouwen op de baan staan, want hij won onlangs het masterstoernooi van Montreal. Ook Griekspoor tankte daar vertrouwen met een stunt tegen Alexander Zverev, maar kampte daarna met buikspierproblemen.

Griekspoor en Shelton beginnen om 01.00 uur 's nachts aan hun eerste onderlinge ontmoeting. Dat doen ze in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. Voor Griekspoor is het de tweede keer in zijn leven dat hij daar speelt. Bij de eerste keer werd hij afgedroogd door Novak Djokovic.

Rentree Alcaraz

Carlos Alcaraz keerde maandagavond als tweede titelverdediger terug in Arthur Ashe Stadium. De Spanjaard maakte na 138 dagen zijn rentree op de tennisbaan, nadat hij met een polsblessure allerlei toernooien miste. Hij maakte een roestige indruk, die hij steeds beter van zich afsloeg. Zijn kledingfoutje viel vooral op. Voor hem zorgde Aryna Sabalenka bij de vrouwen ook voor een simpele doorgang van de nummer 1 van de wereld en titelverdedigster op de US Open.

Programma US Open 2026