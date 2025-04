'Ongelooflijk gevoel' bij Nederlandse toptennissters na sensatie tegen Duitsland

De tennissters van TeamNL staan met één been in de Billie Jean King Cup Finals. De eerste horde richting China werd donderdag op sensationele wijze genomen. Vooral heel knap van Suzan Lamens, want zij moest twee wedstrijden achter elkaar spelen. Het werden ook nog eens twee slijtageslagen.

Nederland heeft Duitsland op de eerste dag van de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup met 3-0 verslagen. Het dubbel Suzan Lamens en Demi Schuurs haalde in Sportcampus Zuiderpark tegen het Duitse duo Anna-Lena Friedsam en Laura Siegemund na twee gewonnen sets (7-6, 7-5) het derde punt binnen. Het team van captain Elise Tamaëla speelt zaterdag nog twee enkelspelen en een dubbel tegen Groot-Brittannië om een plaats in het finaletoernooi van de BJK Cup.

Boven zichzelf uitgestegen

Het Nederlandse team steeg op de eerste dag van de kwalificatieronde boven zichzelf uit. Nadat Eva Vedder en Lamens hun enkelspelen hadden gewonnen, maakte het Nederlandse dubbel het succes compleet. In de eerste set moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was Nederland met een uitblinkende Schuurs de betere. In de tweede set keek Nederland lang tegen een achterstand aan, maar herstelden Lamens en Schuurs zich. Het Nederlandse duo pakte in de twaalfde game na 1 uur en 58 minuten de beslissende break.

'Ongelofelijk gevoel'

De Nederlandse ploeg vierde in een voor de helft gevuld Sportcampus de overwinning al dansend op het gravel. "Het geeft een ongelooflijk gevoel om voor al die mensen hier in het oranje te spelen", zei Schuurs op de baan. Lamens sprak "100 procent vertrouwen" uit in een goed resultaat zaterdag tegen Groot-Brittannië.

Groot-Brittannië

Groot-Brittannië speelt vrijdag tegen Duitsland. De beste van de drie ploegen van Groep F plaatst zich samen met vijf andere groepswinnaars voor de BJK Cup Finals. Dat toernooi vindt van 16 tot en met 21 september plaats in Shenzhen. Gastland China en titelhouder Italië zijn al zeker van deelname.