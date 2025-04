Na fysieke strijd heeft tennisster Suzan Lamens bijzondere energie hard nodig: 'Zó moe, maar zo blij'

Suzan Lamens heeft al wel weekend verdiend, maar moet na haar zege in het enkelspel van de Billie Jean King Cup meteen door. De tennisster had nauwelijks tijd voor een interview, want ze moest al snel door naar de volgende wedstrijd. Ondanks dat ze al diep had moeten gaan en moegestreden was.

Lamens (25) zette Nederland in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup op een 2-0-voorsprong tegen Duitsland. De kopvrouw van Nederland rekende in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag in drie sets af met de 37-jarige Tatjana Maria: 3-6, 6-3, 7-5. Eva Vedder had eerder haar enkelspel gewonnen van Jule Niemeier. Nederland en Duitsland spelen nog een dubbel om de ontmoeting op de eerste dag af te ronden. Daar moet Lamens met Demi Schuurs aan de bak.

Fysieke derde set

Lamens speelde in Den Haag voor het eerst in de BJK Cup voor eigen publiek. De nummer 70 van de wereld had met Maria een ervaren speelster tegenover zich. Lamens had in de eerste set weinig in te brengen tegen de Duitse nummer 81 van de wereld. In de tweede set kreeg Lamens meer grip op het spel van Maria en trok ze de stand gelijk.

'Zo moe, maar zo blij'

Lamens was in een spannende derde set fysiek de sterkste van de twee. Ze kreeg na een break in de negende game de kans om de partij uit te serveren. Dat lukte niet. Lamens brak Maria echter opnieuw en sloeg daarna wel toe. De Nederlandse was zeer ingenomen met haar zege. "Ik ben zo moe, maar zo blij", zei ze na afloop op de baan. "Het is superleuk om in de Billie Jean King Cup voor een team te spelen. Ik krijg er heel veel energie van om hier voor eigen publiek te spelen."

Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters spelen zaterdag in groep F van de kwalificatieronde nog twee enkelspelen en een dubbelspel tegen Groot-Brittannië. De beste van de drie ploegen plaatst zich samen met vijf andere groepswinnaars voor het finaletoernooi van de Billie Jean King Cup. Dat vindt van 16 tot en met 21 september plaats in Shenzhen. Gastland China en Italië, dat afgelopen november het landentoernooi won, zijn al zeker van de finaleronde.