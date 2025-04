Emotionele berichten verrassen Nederlandse toptennissters: 'Mijn vriend heeft dat goed geheim gehouden'

Een grote verrassing voor de Nederlandse toptennissters die in actie komen tijdens de kwalificaties voor de Billie Jean King Cup in Den Haag: sponsor Odido heeft iets speciaals geregeld voor Demi Schuurs, Suzan Lamens en Anouk Koevermans. Die reageerden emotioneel.

De sponsor heeft op de mouw van het tenue van het Nederlandse team een plekje vrijgehouden voor een speciale boodschap. De dierbaren van de tennissters, die onder leiding van captain Elise Tamaëla strijden voor een plek in de Finals in China, hebben een liefdevol bericht voor hen.

Toptennisster hoopt op Nederlands feestje na verdriet: 'Dat kan je wel een beetje oppeppen' Tennisster Suzan Lamens kijkt uit naar de kwalificaties van de Billie Jean King Cup (BJKC) in Den Haag. Nederland neemt het in poulefase op tegen Engeland en Duitsland. Lastige tegenstanders, zeker na een verdrietig besluit.

Op de mouw van Schuurs staat Let's go Deem. Let's go, pap en mam. "Dat hebben mijn ouders via Odido erop laten zetten", vertelt de 31-jarige aan Sportnieuws.nl. "Het bericht staat op onze mouw, tijdens trainingen en wedstrijden. Het is wel heel speciaal. Je maakt nooit mee dat er zoiets persoonlijks op je kleding staat."

Dankbaar

De boodschap raakte haar. "Ik had ook helemaal geen idee dat dat eraan kwam. Je verwacht zoiets niet omdat we normaal gesproken aan zo veel regeltjes moeten voldoen."

Oranje-toppers krijgen speciale steun van dierbaren: 'Dat geeft warmte, vertrouwen en liefde' Het topsportleven kan soms eenzaam zijn. Dat hebben ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zelf ook ondervonden. Gelukkig kregen zij kaartjes van hun moeders als ze op reis waren. Odido heeft ook een oplossing bedacht. Zij zorgden voor een mooie boodschap. Dit weekend spelen onze tennissters tijdens de Billie Jean King Cup met een gepersonaliseerde tekst van een dierbare op hun tenue. "Want samen is beter dan alleen."

"Familie is alles voor mij", vervolgt ze. "Ik ben heel hecht met mijn broer, mijn zus en mijn ouders." Zij hebben haar in het begin van haar tenniscarrière ook altijd gesteund. "Daar ben ik heel dankbaar voor."

Bekende broer

De nummer 21 op de wereldranglijst heeft een zus Fleau en een bekende broer. Die is ook topsporter. Perr Schuurs in namelijk profvoetballer. De 25-jarige verdediger speelde vier jaar bij Ajax en maakte in 2022 de overstap naar Torino in de Serie A.

Pechvogel Perr Schuurs steekt zus Demi Schuurs hart onder de riem na deceptie op Olympische Spelen Demi Schuurs slaagde er op de Olympische Spelen net niet in om een medaille te winnen. Samen met Wesley Koolhof verloor ze de strijd om het brons in de gemengd dubbel bij het tennis. Voetballer Perr Schuurs, het broertje van Demi, laat meteen na de wedstrijd iets van zich horen.

Als Demi een boodschap voor hem op zijn tenue zou kunnen zetten, zou dat ook iets persoonlijks zijn. "Ik zou hem succes wensen en zeggen dat ik trots op hem ben."

Lamens 'kan vriend niet meer vertrouwen'

Suzan Lamens kreeg ook een mooi bericht. Laat ze een poepie ruiken, lief, schreef haar vriend. "Ik had het helemaal niet verwacht. Mijn vriend heeft dat goed geheim gehouden", zegt de 25-jarige. "Ik weet niet of ik hem nog kan vertrouwen. Maar ik vond het superleuk en het is heel uniek om met zo'n boodschap te spelen."

Als ze zelf nog een tekstje zou mogen verzinnen voor het team, weet Lamens al meteen wat dat zou zijn. "Kom op, meiden. Slay", zegt ze overtuigd. "Want dat zeggen we altijd."

Nederlandse toptennissters steunen roep om drastische veranderingen: 'Groot verschil' De Nederlandse tennissters zijn bij elkaar voor de Billie Jean King Cup, het landentoernooi. Daar kregen Suzan Lamens en Demi Schuurs de vraag voorgelegd of ze de internationale roep om veranderingen in het tennis steunen. Hun antwoord was duidelijk en eenzijdig.

Bijzondere vriend Anouk Koevermans

Op de mouw van Anouk Koevermans staat ook een bijzondere tekst: 5650 kilometer away, but Tha Omi kijkt altijd mee. "Dat is een goede vriend van mij", legt ze uit. "Die is tien jaar geleden naar Canada verhuisd. Hij heeft daar twee kinderen en is getrouwd, dus hij komt helaas niet meer zo vaak naar Nederland. Extra speciaal om met hem op mijn mouw te kunnen spelen straks."

Dit is Anouk Koevermans: bekende 'Feyenoord-vader' goot tennistalent bij haar met de paplepel naar binnen Met het tennistalent zit het in de familie Koevermans wel goed. Mark Koevermans was jarenlang prof en haalde ooit zelfs de laatste zestien op Wimbeldon. Na zijn carrière werd hij directeur bij voetbalclub Feyenoord, maar dochter Anouk houdt de familie-eer nog altijd hoog in het tennis. De tennisster debuteerde deze week op het kwalificatietoernooi voor de Australian Open, maar kon niet in de voetsporen van haar vader treden.

Kwalificaties in Den Haag

Nederland speelt de eerste wedstrijd op donderdag 10 april om 13.00 uur tegen Duitsland. Zaterdag neemt de ploeg van captain Elise Tamaëla het op tegen Engeland. Er worden twee enkelspelen en een dubbelspel gespeeld. De beste van de drie ploegen plaatst zich voor de Finals in november in China.