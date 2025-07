Ons Jabeur bergt het racket tijdelijk op. De 30-jarige gevallen toptennisster uit Tunesië komt tot dat ingrijpende besluit na een aantal dramatische jaren. Onlangs verliet Jabeur in tranen Wimbledon.

Jabeur maakt haar tijdelijke vertrek bekend via sociale media. "De afgelopen twee jaar heb ik mezelf enorm gepusht, blessures overwonnen en talloze andere uitdagingen het hoofd geboden. Maar diep van binnen voelde ik me al een tijdje niet meer echt gelukkig op de tennisbaan", aldus een openhartige Jabeur.

"Tennis is zo'n prachtige sport. Maar nu voel ik dat het tijd is om een stap terug te doen en mezelf eindelijk op de eerste plaats te zetten: ademhalen, genezen en de vreugde van het leven herontdekken."

Dankwoord aan fans

In haar emotionele brief bedankt de Tunesische tennisster haar fans voor hun begrip. "Jullie steun en liefde betekenen alles voor me. Ik draag het altijd met me mee."

Thank you for your support 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/AiffrjDzU0 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 17, 2025

"Zelfs als ik niet op de tennisbaan sta, blijf ik op verschillende manieren dichtbij en verbonden, en deel ik deze reis met jullie allemaal."

Aandoenlijke beelden op Wimbledon

Jabeur deed onlangs mee aan Wimbledon, maar zoals wel vaker de laatste jaren liep dat toernooi uit in een groot drama. De tweevoudig finaliste (2022 en 2023) moest al in de eerste ronde wegens een blessure opgeven tegen Viktoriya Tomova uit Bulgarije. Uiteindelijk verliet ze in tranen de baan.

Jabeur, de voormalige nummer 2 van de wereld, is mede door blessureleed afgezakt naar de teleurstellende 71e plaats op de wereldranglijst. Ze bereikte de finale op Wimbledon in 2022 en 2023, waarin ze onderuitging tegen respectievelijk Jelena Rybakina en Marketa Vondrousova. Ze verloor tevens de finale van de US Open in 2022, toen Iga Swiatek te sterk was voor haar.