Toptennisster Ons Jabeur heeft in tranen het heilige gras van Wimbledon verlaten. De 2-voudig finaliste vroeg om een medische time-out en zorgde voor een lange vertraging. De wedstrijd was nog geen halfuur bezig. Ze zette door, maar gaf in de tweede set alsnog op.

Het is warm tijdens de openingsdag van Wimbledon, zo'n 29 graden Celsius. Maar dat zou voor de Tunesische niet het probleem moeten zijn. De 30-jarige Jabeur treft in de eerste ronde van Wimbledon de Bulgaarse Viktoriya Tomova. Nadat de toptennissers vijf games hadden gespeeld, ging het mis.

Tranen van Jabeur

Jabeur stond met 3-2 voor in de eerste set toen ze om een medische time-out vroeg. Ze barste in tranen uit en verstopte haar hoofd in haar handdoek. Haar fysio kwam even later de baan op en checkte haar bloeddruk. Om het zekere van het onzekere te zijn gingen de twee naar binnen om andere controles door te voeren.

Medical time out called for Ons Jabuer.



She’s crying at moment , waiting for physio to come.



Jabeur to serve next at 2-3 vs Viktoriya Tomova in set 1. pic.twitter.com/HL7QbUGe27 — edgeAI (@edgeAIapp) June 30, 2025

Tomova, de nummer 107 van de wereld, bleef op de baan en hield haar spieren warm. Toch duurde het langer dan verwacht voordat Jabeur weer de baan opstapte. De Bulgaarse moest liefst veertien minuten wachten en dus liep de partij vertraging op. Tomova brak haar tegenstander direct, maar Jabeur leek verder te kunnen en gaf niet op. Na een tiebreak won de Bulgaarse de eerste set.

In de tweede set ging het toch mis voor Jabeur. Haar tegenstandster won de eerste twee games en ze kon niet meer verder. De Tunesische moest opgeven met een blessure.

Finales

Jabeur stond in 2022 en 2023 nog in de finale van Wimbledon, maar is inmiddels behoorlijk teruggezakt op de wereldranglijst. De Tunesische is de nummer 62 van de wereld. De voormalig nummer twee van de wereld wacht nog altijd op haar eerste grandslamwinst: ze stond in 2022 en 2023 in drie grandslamfinales, maar won nooit.

Leeftijdsgenoot Tomova kwam nooit verder dan de tweede ronde op een grandslamtoernooi.

