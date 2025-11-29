In topsport liggen geluk en verdriet dicht bij elkaar. Daar weten toptennisser Ben Shelton en voetbalster Trinity Rodman alles van. Laatstgenoemde werd getroffen door een persoonlijk drama, waarna ze troost zocht bij haar tennissende vriend.

In maart werd de relatie tussen de Amerikaanse tennisser en de dochter van NBA-legende Dennis Rodman bekend. Sindsdien zochten de twee elkaar ondanks hun topsportleven vaak op. Zo was Rodman vaak te zien bij grandslamtoernooien van haar vriend. De Amerikaanse dook op bij Roland Garros, Wimbledon én de US Open.

Shelton sprak eerder al over de wederzijdse steun die de twee atleten elkaar kunnen bieden. "Ik vind het echt gaaf dat we elkaar in onze respectievelijke sporten zien en zien wat er nodig is en hoe moeilijk het is om aan de top te blijven", legde Shelton uit.

Toch zijn er ook nadelen aan de drukke agenda's. Dat ondervond Rodman toen haar vriend in Azië tenniste. "Het is balen omdat er een tijdverschil is van twaalf uur. We praten amper", vertelde ze in een livevideo op sociale media.

Flinke dreun voor Rodman

Inmiddels is het tennisseizoen voorbij, dus heeft Shelton de mogelijkheid om wat vaker voetbalwedstrijden van zijn vriendin te bezoeken. Vorig weekeinde speelde Rodman met Washington Spirit de finale van de National Women's Soccer League in de Verenigde Staten tegen NJ/NY Gotham FC. Dat liep uit op een bitter einde voor de Amerikaanse sterspeelster.

In de tachtigste minuut verpeste Rose Lavelle de titeldromen van Rodman op brute wijze. Na afloop was de speelster van Washington Spirit ontroostbaar. Gelukkig voor haar was haar vriend van de partij om haar te troosten. Foto's en video's tonen de tranen van Rodman. Ze omhelsde Shelton aan de zijlijn en vond troost op de schouder van de tennisster. Het zorgde voor ontroerende beelden.

Trinity Rodman gets support from boyfriend Ben Shelton after her Washington Spirit lost in the NWSL Final to Gotham FC 🫶 pic.twitter.com/8lAJSlGXCH — Yahoo Sports (@YahooSports) November 23, 2025

Wat de situatie misschien extra emotioneel maakt, is dat er transfergeruchten zijn rondom de Amerikaanse vedette. De verhalen gaan dat Rodman een overstap gaat maken naar een andere club. Ze heeft lucratieve aanbiedingen ontvangen van club s uit de NWSL en Europa.

