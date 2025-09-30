Het leven van een topsporter staat vaak onder veel druk. Dat merken ook tennisser Ben Shelton en zijn vriendin voetbalster Trinity Rodman. Fans van het jonge topsportkoppel vragen zich af hoe ze dat samen oplossen. Het antwoord op die vraag was pijnlijk.

De Amerikaanse Rodman (23) en Shelton (22) moeten elkaar vaak missen vanwege hun drukke schema's. Shelton is momenteel bijvoorbeeld in China voor de Shanghai Masters. De verplichtingen van de aanvalster liggen bij voetbalclub Washington Spirit in de National Women's Soccer League.

Donderdag staat er voor Rodman een duel voor de Champions Cup op het programma tegen Gotham FC. Shelton bereidt zich in China voor op zijn eerste rondepartij op vrijdag. Het is moeilijk om contact te houden, onthult het koppel.

De 23-jarige vertelde dat in een livevideo op sociale media. Ze deed haar make-up en beantwoordde ondertussen vragen van fans. Die wilden vooral weten waar Shelton was. Rodman reageerde met een pijnlijke boodschap.

'We praten amper'

"Hij is in China voor een toernooi", legde ze uit. Het gemis valt haar zwaar. "Het is balen omdat er een tijdverschil is van twaalf uur. We praten amper."

Blessure

Toch is de afwezigheid van Shelton in haar leven een positieve ontwikkeling voor de toptennisser. Hij is namelijk teruggekeerd in de ATP-tour na een blessure. Shelton kwam voor het laatst in actie op de US Open. De nummer zes van de wereldranglijst verliet het grandslamtoernooi in tranen toen hij in de derde ronde moest opgeven.

Shelton reageerde later emotioneel. "Ik heb nog nooit opgegeven", zei hij. "Ik ben niet iemand die dat doet als ik het gevoel heb dat ik nog door kan. Noormaal gesproken speel ik overal doorheen en probeer ik ermee te leven. Of ik nu ziek ben of een blessure heb, ik blijf zo lang als ik kan op de baan staan. Maar zoiets heb ik nog nooit eerder gevoeld."