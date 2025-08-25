Ben Shelton begon zijn US Open-campagne met een overtuigende zege in het Arthur Ashe Stadium. Toch ging het na afloop niet alleen over zijn spel: de Amerikaan haalde in zijn interview ook vriendin Trinity Rodman erbij, wat het publiek in New York zichtbaar wist te raken.

De als zesde geplaatste Shelton kende geen problemen met qualifier Ignacio Buse uit Peru. Met 6-3, 6-2 en 6-4 boekte hij een klinische overwinning en zette hij meteen de toon voor de rest van het toernooi. "Het begint voor mij als thuis te voelen. Dit is de beste baan in het tennis, mijn favoriete plek om te spelen", glunderde de 22-jarige Amerikaan na afloop voor eigen publiek.

Bekende vriendin in de spotlights

In zijn interview maakte Shelton duidelijk hoe belangrijk de steun van zijn omgeving is. Daarbij gaf hij zijn vriendin Rodman een opvallende shout-out. De Amerikaanse voetbalster, en dochter van NBA-legende Dennis Rodman, was speciaal overgekomen naar New York.

"Mijn vriendin nam de red-eye vanuit Californië om hier te zijn", doelde hij op de nachtvlucht waarbij je ’s avonds vertrekt en pas de volgende ochtend aankomt. Het publiek reageerde met luid gejuich toen de camera op haar inzoomde.

"My girlfriend took the red-eye from California last night to be here."



Ben Shelton shouts out Trinity Rodman for making his US Open match less than 24 hours after her NWSL game ❤️ pic.twitter.com/NuFneJYbGL — ESPN (@espn) August 24, 2025

Tijd samen in New York

Doordat Shelton pas woensdag weer in actie komt, kan het koppel een paar dagen samen doorbrengen in New York. Voor de tennisser een welkome afleiding tussen de intensieve wedstrijden door. "Ik heb nu twee dagen vrij en kijk ernaar uit wat tijd samen door te brengen", zei hij met een brede glimlach.

Toch moet de blik alweer vooruit, want in de tweede ronde wacht een duel met Pablo Carreño Busta. Bij winst kan Shelton zich opmaken voor een derde ronde tegen Adrian Mannarino, die Tallon Griekspoor uitschakelde, of Jordan Thompson. Geen onbekenden voor de Amerikaan, die vorig jaar al tot de halve finales van de US Open reikte.

Koppel in de schijnwerpers

Shelton en Rodman vormen sinds begin dit jaar een koppel en trekken veel aandacht in de sportwereld. Hij geldt als één van de grootste tennistalenten van zijn generatie, zij als rijzende ster in het Amerikaanse vrouwenvoetbal. De twee delen openlijk hun steun voor elkaar en werden eerder al samen gespot bij sportevenementen.

