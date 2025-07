Richard Krajicek (53) herstelt van een hartoperatie en had afgelopen week een bijzondere ontmoeting. Het Nederlandse tennisicoon, winnaar van Wimbledon in 1996, sprak met de man die indirect zijn leven redde. Een indrukwekkend moment, zo denken ook olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

“Hij heeft wel een serieuze hartoperatie ondergaan”, vertelt Van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week met haar oud-ploeggenote Hoog maakt. “Ik had niet per se door dat het zo ingrijpend was. Zijn aorta was dus uitgerekt."

"Ik las in een interview dat hij ook bang was dat hij zou knappen. Dan is het gewoon klaar. De kans dat dat zou gebeuren, was één of twee procent, maar ik snap wel dat het door je hoofd spookt.”

'Sok om de aorta'

“Hij heeft een heel bijzondere ontmoeting gehad met de man die patiënt één was", gaat Van As verder over Krajicek. "Maar hij is ook degene die de operatie heeft uitgevonden. Hij had verzonnen dat er een soort van sok of korset om die aorta heen moest. En dat hebben ze bij hem ook gedaan.” Bij de PEARS-operatie, bedacht door Tal Golesworthy, wordt eerst een 3D-scan gemaakt, waarna een op maat gemaakte kunststof steun wordt geplaatst.

“Het heeft nog best even geduurd voor het wereldwijd werd uitgevoerd door meerdere artsen", weet Van As. "Maar Richard was de 1338ste patiënt met deze operatie. Toch wel bijzonder dat hij diegene heeft ontmoet. Toch wel zijn redder, in zekere zin.”

"Op Wimbledon zaten ze dus naast elkaar op de tribune", weet voormalig tophockeyster Hoog. "Hij wilde hem graag ontmoeten.”

“Dat snap ik wel”, aldus de meelevende Van As. "Het is toch je hart, zelfs al is het iets kleins, denk je toch: oeh. En je hoort het wel vaker bij oud-topsporters."

Luister de podcast

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek in de Sportnieuws.nl-podcast. Deze aflevering: het teleurstellende EK van de Oranje Leeuwinnen, de spectaculaire finales van Wimbledon en het mysterie van de handdoeken. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: