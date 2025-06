Schrijfster Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennisheld Richard Krajicek, vertelt meer over de hartoperatie die haar man moest ondergaan. De zogeheten PEARS-ingreep leidde uiteraard tot veel zorgen en ongerustheid. 'Normaal gesproken is hij de rust zelve, maar de avond vóór de operatie zaten we elkaar in het ziekenhuis toch wel even met grote ogen aan te kijken.'

Krajicek onderging een PEARS-operatie, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst om een toekomstige levensbedreigende scheur te voorkomen. De winnaar van Wimbledon in 1996 merkte aan het begin van dit jaar dat hij zich regelmatig duizelig voelde.

Hij voelde zich wel fit, schrijft Deckers in haar column voor De Telegraaf, maar had toch het idee dat er iets loos was met zijn hart.

Aorta

Krajicek liet zich nakijken en de artsen hadden op zich goed nieuws: er rolden prima fysieke waardes uit de testen. Ook na zijn actieve loopbaan als tennisser is Krajicek fanatiek blijven sporten. Hij kan uren zwoegen op zijn hometrainer en gaat ook regelmatig op een reguliere fiets op pad.

Maar uiteindeelijk werd er toch iets ontdekt: "Totdat ze opeens zagen dat hij een aneurysma had: een verwijding van de aorta."

Stress

Voor Deckers en Krajicek was het zorgwekkend nieuws. Zijn vrouw kreeg al angstwekkende visioenen: " Het idee dat Richard op één van die bergtochten van zijn fiets had kunnen vallen, bezorgde me met terugwerkende kracht stress." Geluk bij een ongeluk was dat zijn aorta was verwijd met 5,1 centimeter. Was dat met een ruimere marge, dan zou dat vervelende gevolgen hebben.

Deckers legt uit: " Daar had Richard nog mazzel mee, want vanaf een verwijding van 5.5 centimeter doen ze dit niet meer en ga je naar een bypass, wat een nog veel zwaardere operatie is."

Broodjes

De operatie was zenuwslopend voor Deckers en hun twee kinderen. Het duurde uren en voelde nog veel langer aan. Tot er goed nieuws kwam: operatie geslaagd. "Het was zo bijzonder om met Emma en Alec aan zijn bed op de IC te wachten totdat hij bijkwam uit de narcose. Zo’n intens fijn en intiem familiemoment", schrijft Deckers.

Toen hij was bijgekomen lag Krajicek nog aan de beademing, waardoor hij moest communiceren door letters aan te wijzen op een afbeelding. Eerst spelde hij: 'Ik hou van jullie'. En daarna kwam de verlossende boodschap, waardoor Deckers en hun kinderen beseften dat alles goed zou komen. Wat die boodschap was? Dit: "Het was een bestelling voor sandwiches van zijn favoriete broodjeszaak."