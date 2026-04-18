Tennisicoon Rafael Nadal heeft een academie in Mallorca en aldaar verscheen deze week een beroemde gast: toptennisster Iga Swiatek. De Poolse meervoudig grandslamwinnares bracht op eigen verzoek wat tijd door in de academie.

Swiatek heeft met Francisco Roig een nieuwe coach gevonden. De 58-jarige Spanjaard was jarenlang trainer van Nadal. De Poolse voormalige nummer 1 van de wereld brak eind vorige maand met haar voormalige coach Wim Fissette, nadat ze werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi van Miami.

Voor Swiatek, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, betekende het haar eerste nederlaag in de openingsronde van 74 WTA-toernooien. De 24-jarige tennisster is momenteel de mondiale nummer 4 en won in haar carrière zes grandslamtitels. Dit seizoen kwam ze op nog geen enkel toernooi verder dan de kwartfinales. Swiatek werkte anderhalf jaar samen met de Belgische Fissette.

Rafael Nadal

Roig is dus de nieuwe trainer van Swiatek, maar Nadal kwam zelf ook even poolshoogte nemen bij de Poolse. De beelden van de twee tennisgrootheden samen verschenen online en leverden speculaties op: is Nadal misschien van plan om ook zelf een rol te spelen bij de begeleiding van Swiatek?

Het was namelijk niet zo dat Nadal alleen handjes kwam schudden. Hij spendeerde een serieuze sessie met haar, demonstreerde zijn befaamde zweepslag-achtige forehand en was er met zijn volle aandacht bij als Swiatek oefeningen uitvoerde.

Oom Toni Nadal

Oom Toni Nadal, die bij 16 van Nadals 22 grandslamtitel zijn coach was, heeft tegenover Mundo Deportivo gesproken over de relatie tussen Nadal en Swiatek. Hij acht de kans erg klein dat Nadal in deze fase van zijn leven interesse heeft in een job als trainer.

Despite a new coach and Nadal helping, Iga Swiatek poor form continues, this time losing to the 18 year Mirra Andreeva in Stuggart.



Swiatek is now out of the Top 3 just prior to failing her drug test she was the world number 1 and was making multiple finals and winning titles. — Pavvy G (@pavyg) April 17, 2026

"Zijn leven staat nu in het teken van andere zaken", legt Toni Nadal uit. "Het is erg lastig. Een coach moet 100 procent toegewijd zijn. Daar hoort ook veel reizen bij. Mijn neef heeft andere verantwoordelijkheden op zijn bordje liggen. Hij is maar liefst 20 jaar actief geweest op de tennistour. Nu zijn er andere zaken die veel tijd opeisen. En hij is erg gelukkig met zijn familie, met zijn kinderen. Het leven van een trainer is niet eenvoudig."