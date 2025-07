Het is al tijden onrustig rondom Stefanos Tsitsipas. De Griekse tennisser zit niet bepaald in de beste sportieve periode van zijn leven en ook op privégebied is er het nodige aan de hand. Nu blijkt dat hij een nieuwe coach moet vinden, want met zijn meest recente trainer lijkt hij volledig overhoop te liggen.

Tsitsipas werkte sinds april samen met Goran Ivanisevic, de oud-coach van onder meer Novak Djokovic. Dat werd niet bepaald een doorslaand succes. De 26-jarige tennisser boekte geen aansprekelijke resultaten en blameerde zichzelf zelfs op Wimbledon. Al in de eerste ronde bakte hij er in de eerste twee sets niets van tegen een qualifier. Voor aanvang van de derde set gaf de Griek op.

Alweer weg bij de coach

Heel veel wedstrijden heeft Tsitsipas daarna niet gespeeld en duidelijk is nu dat het met Ivanisevic ook niet meer gaat gebeuren. Speler en coach gaan na krap drie maanden alweer uit elkaar. "Werken met Goran Ivanisevic was een kort, maar krachtige ervarign een een waardevol hoofdstuk in mijn reis", zo schrijft de tennisser. Mooie woorden, maar de vork lijkt toch wat anders in de steel te zitten.

Scherpe kritiek op Stefanos Tsitsipas

Zijn inmiddels oud-coach deed onlangs ferme uitspraken over de Griek. "Als hij een aantal zaken buiten de baan oplost, maakt hij een kans om terug te keren naar de top. Hij is te goed om buiten de top-10 te staan", vindt Ivanisevic. "Als hem dat niet lukt, maakt hij geen schijn van kans." De Serviër knoopte hem ook in de oren dat de trainer hem alleen binnen de lijnen kan helpen. "De rest moet hij zelf doen."

Tsitsipas slaat terug

Dat was enkele weken geleden. Tegenover de Griekse pers verscheen Tsitsipas en deed hij geen moeite om zijn moeizame samenwerking met Ivanisevic te verdoezelen. Op de vraag of hij weer de juiste motivatie had gevonden, zei hij dit. "Als ik met de juiste mensen werk... Mensen die ik zelf kies en die me een ontspannen gevoel geven, dan zit ik er op de juiste manier in."

'Kan niet met dictator werken'

Dat gebeurde duidelijk niet met zijn voormalig coach. Tsitsipas windt er in het interview geen doekjes om. "Er zijn mensen die weten hoe hard wer werken en wat we willen bereiken, maar tegelijkertijd een vriendschappelijke sfeer kunnen creëren." Zijn oud-coach kon dat volgens de Griek in ieder geval niet. "Het is erg moeilijk om met een dictator te werken, met mensen die negatief over je praten en die niet als familie voelen."

Problemen in liefdesleven

De huidige nummer 29 van de ATP-wereldranglijst gaat dus op zoek naar een nieuwe coach waar hij dat gevoel wel krijgt. En dat is hard nodig, want Tsitsipas gaat niet door de fijnste periode uit zijn leven. De liefde tussen hem en toptennisster Paula Badosa lijkt immers voorbij. Nadat ze beiden vroeg op Wimbledon werden uitgeschakeld waren er al de nodige geruchten. Het duo zou samen het gemengd dubbel spelen op US Open, maar staat niet meer op de deelnemerslijst.