De kwartfinale tussen Rafael Jodar en Luciano Darderi bij het masterstoernooi van Rome moest woensdagavond om een wel hele bizarre reden worden gestaakt. Festiviteiten rond de Italiaanse bekerfinale in dezelfde stad zorgden namelijk voor flink wat mist. Dat beperkte dusdanig het zicht dat zelfs een heel belangrijk systeem niet meer werkte.

Het was al een dag vol problemen in Rome, want de partij tussen Casper Ruud en Karen Khachanov moest in de middag tot twee keer toe worden stilgelegd door de regen. Daardoor liep het schema flink uit en konden Jodar en Darderi pas rond elf uur 's avonds aan hun wedstrijd beginnen.

Mist bij bekerfinale zorgt voor problemen

De start van hun partij viel vervolgens samen met het einde van de Italiaanse bekerfinale, die ook in Rome werd gespeeld. Het Internazionale van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries won daarin met 2-0 van Lazio en na afloop werd er veel vuurwerk afgestoken rond het Stadio Olimpico.

Dat veroorzaakte echter flink wat mist in de stad en die dreef precies richting het tennispark in de Italiaanse hoofdstad. Tijdens de kwartfinale van Jodar en Darderi werd het zicht steeds slechter en bij een 6-5 voorsprong van de Spanjaard ontstond er zelfs een technisch probleem met het automatische lijnsysteem. Door de mist kon het systeem niet meer goed beoordelen of een bal in of uit was.

Wedstrijd na kwartier hervat

Uit overleg met de technische mensen bleek dat het opnieuw opstarten van het systeem wel even kon gaan duren en dan nog was het de vraag of het door de mist zou werken. Ondanks dat het inmiddels middernacht was en de temperatuur ook flink was gezakt, moesten de spelers op hun bankje wachten tot er eventueel weer verder gespeeld kon worden. Daarbij was de hoop dat de mist ook weer weg zou gaan trekken.

Na een onderbreking van ongeveer een kwartier werd aan beide spelers gevraagd om opnieuw een warming-up te gaan doen en daarin kon getest worden of het systeem weer werkte. De mist was inmiddels een stuk minder geworden en dat bleek geholpen te hebben. De twee spelers konden daardoor even na middernacht hun partij hervatten.

