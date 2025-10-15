Bizar nieuws uit de tenniswereld. Bij een toernooi in Kroatië is namelijk het record voor de oudste internationale wedstrijd aller tijden gebroken. De Amerikaan Arthur Lind en de Australiër Henry Young namen het daar tegen elkaar op. Hun gezamenlijke leeftijd? 199 jaar.

Waar proftennissers tegenwoordig steeds langer doorgaan en vaak pas rond hun veertigste een punt achter hun loopbaan zetten, maken Lind en Young het helemaal bont. Lind is al 97 jaar oud en mag zichzelf dus een regelrechte veteraan noemen, maar zijn tegenstander met de toepasselijke achternaam Young weet helemaal van geen ophouden. De Australiër is maar liefst 102 jaar oud. Dat houdt hem echter niet tegen om af en toe nog een balletje te slaan.

Daarvoor reizen beide heren ook nog eens de wereld over, want ze troffen elkaar bij een speciaal seniorentoernooi van de tennisbond ITF, dat ook de organisatie van de vier grandslamtoernooien en de Davis Cup op zich neemt. In de Kroatische plaats Bol deden ze samen met zes andere tennissers op leeftijd mee aan het toernooi voor spelers ouder dan negentig jaar.

'Tennisbejaarden' breken krankzinnig record

Lind en Young waren de twee oudste spelers van het deelnemersveld en werd ook nog eens aan elkaar gekoppeld. Het leeftijdsverschil tussen de twee bleek uiteindelijk de doorslag te geven, want de 102-jarige Young was niet opgewassen tegen 'jonkie' Lind: 1-6, 2-6.

De ITF deelde op de sociale media een aantal beelden van de partij en daarop is te zien dat er waarschijnlijk weinig spectaculaire rally's werden gespeeld, maar voor hun leeftijd bewegen ze nog altijd erg goed.

Lind plaatste zich door de overtuigende zege voor de halve finales, maar de Amerikaan kreeg daar zelf een pak slaag. De 94-jarige Fransman Henri Crutchet bleek veel te sterk voor zijn drie jaar oudere tegenstander: 6-1, 6-0.

Oudste partij ooit op masterstoernooi

Onlangs werd er in het proftennis ook al een soortgelijk record gebroken. De 38-jarige Novak Djokovic won in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Shanghai van de één jaar jongere Marin Cilic en dat was met hun gecombineerde leeftijd van 75 jaar de oudste wedstrijd ooit op een masterstoernooi. Zij zullen echter pas bij een nieuwe ontmoeting in 2087 het record van Young en Lind kunnen breken.