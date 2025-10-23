Botic van de Zandschulp heeft zijn stunt in Basel geen goed vervolg kunnen geven. De Nederlandse tennisser verloor donderdag in de achtste finales van servicekanon Reilly Opelka: 6-7, 7-6, 3-6. Opmerkelijk genoeg was het al de tweede keer dit toernooi dat Van de Zandschulp van de Amerikaan verloor.

Van de Zandschulp en Opelka speelden zondag ook al tegen elkaar in Basel, maar toen in de laatste ronde van de kwalificaties. De 2,11 meter lange Amerikaan trok toen in twee sets aan het langste eind en plaatste zich voor het hoofdtoernooi. Door een aantal afmeldingen mocht Van de Zandschulp als lucky loser daar ook aan meedoen en de loting zorgde ervoor dat ze elkaar in de tweede ronde alweer tegenkwamen.

Serviceduel

De Nederlander was het toernooi begonnen met een hele ruime zege op Jiri Lehecka, de Tsjechische nummer 17 van de wereld. Hij kon dus met vertrouwen beginnen aan de partij tegen Opelka, maar op voorhand was al duidelijk dat het duel op details beslist zou worden. De boomlange Amerikaan staat te boek als servicekanon en het is dan ook niet verrassend dat veel van zijn sets uitlopen op een tiebreak.

Dat gebeurde ook tegen Van de Zandschulp. In de tiebreak van de eerste set ging de Nederlander op gruwelijke wijze in de fout. Hij leverde bij een 5-5 stand zijn servicepunt in met een dubbele fout en dat bleek direct fataal. In de tiebreak van de tweede set werden de eerste veertien punten gewonnen door de serveerder, maar deze keer was het Van de Zandschulp die op 7-7 het verschil maakte. Hij had daarvoor al een matchpoint overleefd.

Dure forehandmisser

Het leek haast onvermijdelijk dat set drie ook op een tiebreak uit zou draaien, maar niets was minder waar. in zijn eerste servicegame werd Van de Zandschulp plotseling gebroken en al heel snel stond het 3-0 voor Opelka in de beslissende set. De Nederlander kreeg nog één kans om terug te breken, maar een makkelijk gemiste forehand kwam hem duur te staan. Opelka trok uiteindelijk na bijna drie uur tennis aan het langste eind.