Een nooit eerder vertoonde ontwikkeling in de tenniswereld. De ATP maakt donderdag bekend dat het aantal masterstoernooien voor het eerst in de geschiedenis zal worden uitgebreid. Dat zijn er nu nog negen, maar zullen er tien worden. Saoedi-Arabië is niet geheel verrassend het gelukkige nieuwe gastland geworden.

Saoedi-Arabië mengde zich de afgelopen jaren al flink in de sportwereld door allerlei enorme investeringen en ook het tennis was daar niet immuun voor. Zo wordt de wereldranglijst al een tijd gesponsord door het Saoedische investeringsfonds PIF, zijn de WTA Finals sinds 2024 in Riyadh en vinden de Next Gen Finals al enkele jaren in Jeddah plaats. Ook organiseert het land de Six Kings Slam, waar winnaar Jannik Sinner onlangs maar liefst zes miljoen dollar kreeg.

Masterstoernooi in Saoedi-Arabië

Al langer was er sprake van dat er in de toekomst mogelijk ook een belangrijk ATP-toernooi in het land zou gaan worden gehouden en nu is de ATP definitief overstag gegaan. De tennisfederatie heeft een deal gesloten met SURJ Sports Investments, dat onderdeel is van PIF, om een tiende masterstoernooi aan de kalender toe te voegen. Iets dat nooit eerder vertoond is.

De locaties van de masterstoernooien wisselden in het verleden nog weleens, maar nog nooit werd het aantal evenementen uitgebreid. Dat is nu echter wel gedaan om het mogelijk te maken dat ook Saoedi-Arabië er eentje gaat krijgen. De andere negen toernooien in Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rome, Toronto/Montreal, Cincinnati, Shanghai en Parijs blijven dus ook bestaan.

Overvolle kalender wordt nog voller

Het is nog niet duidelijk in welke plaats het gehouden gaat worden, maar wel is duidelijk dat in 2028 de eerste editie zal plaatsvinden. "De overeenkomst luidt een nieuw tijdperk in voor het wereldwijde tennis en een grote transformatie in de sport in Saoedi-Arabië. De grootste namen uit de sport komen naar het land en de fans kunnen rekenen op een onvergetelijke ervaring", schrijft de ATP in een officieel statement.

Ook is het nog niet bekend welke plek op de kalender het toernooi gaat krijgen. Dat zal voor de spelers best een item zijn, want zij klagen steeds vaker over de overvolle agenda. Dat komt mede doordat de meeste masterstoernooien tegenwoordig tien dagen duren in plaats van een week.

ATP dolblij met het nieuws

Andrea Gaudenzi, voorzitter van de ATP, is verheugd met het nieuws: "Dit is een trots moment voor ons en het resultaat van een jarenlange reis. Saoedi-Arabië heeft een oprechte toewijding aan tennis getoond. Niet alleen op professioneel niveau, maar ook door de sport op alle niveaus te laten groeien. De ambitie van PIF voor de sport is duidelijk en we geloven dat zowel fans als spelers versteld zullen staan ​​van wat er komen gaat. Het versterken van onze premium evenementen stimuleert recordgroei en transformatie binnen de Tour, en we zijn onze partners bij PIF en SURJ dankbaar voor hun bijdrage aan die groei en het delen van deze visie."