Tallon Griekspoor mag zich opmaken voor een nieuwe clash met wereldtopper Alexander Zverev. De beste Nederlandse tennisser van dit moment sloeg zich woensdag in Wenen naar de kwartfinales door de Amerikaan Brandon Nakashima te verslaan en zag de Duitser dat kunstje een dag later herhalen.

Griekspoor stuntte eerder deze week onder toeziend oog van vriendin Anastasia Potapova in de eerste ronde tegen Karen Khachanov, die in Wenen als vijfde geplaatst was en vorig jaar nog de finale had gehaald. De Nederlander kreeg met Nakashima echter opnieuw een lastige tegenstander tegenover zich. De Amerikaan staat slechts vier plekken lager dan Griekspoor (28 om 32) en won hun enige eerdere ontmoeting op Roland Garros in 2022 in drie sets.

Serviceduel tegen Nakashima

De Nederlander kwam tegen Khachanov zelden in de problemen in zijn opslaggames doordat hij heel veel eerste services in wist te slaan en ook tegen Nakashima lukte dat. De Amerikaan kreeg desondanks wel vijf breakpoints in de partij, maar miste ze allemaal. Doordat Griekspoor zelf ook alle acht zijn breekkansen liet liggen, waren de tiebreaks doorslaggevend.

In beide tiebreaks was Griekspoor de eerste die een servicepunt van de ander wist af te snoepen en beide keren kon Nakashima het daarna niet meer omdraaien. Na ruim twee uur tennis maakte Griekspoor met zijn elfde ace van de partij een einde aan het duel: 7-6, 7-6.

Goede bekende wacht in kwartfinales

Griekspoor sloeg zich daarmee voor de eerste keer in zijn loopbaan naar de kwartfinales in Wenen en treft daarin de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev, die in twee sets won van Matteo Arnaldi uit Italië. Griekspoor en Zverev hebben inmiddels een flinke geschiedenis met elkaar.

Het wordt namelijk al de vierde keer dit jaar dat de twee tegenover elkaar komen te staan. De Nederlander won in Indian Wells, maar verloor in München en moest op Roland Garros in de vierde ronde opgeven tegen de Duitser. Ze speelden inmiddels zelfs al tien keer tegen elkaar en Zverev won acht van die ontmoetingen.