Opvallende woorden voor Djokovic en Sinner van oud-trainer: 'Ze zijn allebei arrogant'

Topcoach Riccardo Piatti, die zowel met voormalig nummer één van de wereld Novak Djokovic als met de huidige topspeler Jannik Sinner heeft gewerkt, kan uit eerste hand de vergelijking tussen de twee maken. Volgens de trainer zijn beide spelers zo vol zelfvertrouwen, dat het een soort arrogantie wordt.

Beide spelers, de Serviër en de Italiaan, tonen volgens Piatti eenzelfde wedstrijdmentaliteit. Volgens de Italiaanse tennis expert, is de gedeelde eigenschap van Djokovic en Sinner "een bijna meedogenloze arrogantie", zo vertelt hij tegenover persbureau Reuters. Piatti trainde Novak Djokovic van 2005 tot 2006. De Italiaanse coach had Sinner van zijn dertiende tot zijn twintigste onder zijn hoede. De twee gingen in 2022 uit elkaar.

'Volwassenheid komt nog wel'

Piatti denkt dat Sinner in de toekomst nog veel beter zal gaan worden. "Ik zie de transitie die hij heeft doorgemaakt. Sinner aan de top is verbeterd, Alcaraz zit hem op de hielen, en onderschat hem niet, hij heeft al vier Grand Slams. Hij is geboren in 2003, hij bouwt nog aan zijn leven en carrière. De volwassenheid komt nog wel."

De coach verwacht dat de ontwikkeling van Sinner snel gaat komen, omdat hij opmerkt dat de jonge tennissers de laatste jaren het wereldpodium overnemen. "Er is een wisseling van de wacht gaande. Joao Fonseca (18 jaar) heeft slechts 33 ATP-wedstrijden gespeeld. Ik zei tegen Jannik dat hij er 150 zou moeten spelen voordat hij beter wilde worden. Hij had haast, vanaf nummer 139 werd hij al nummer negen van de wereld."

Vergelijking

Piatti durft Sinner ook te vergelijken met Djokovic toen hij dezelfde leeftijd had. "Ik denk dat Jannik nu sterker is dan Novak omdat hij jonger is. Als je Sinner vergelijkt met Djokovic, heeft hij een vergelijkbare techniek en beweging, maar ik denk dat zijn slagen momenteel krachtiger zijn dan die van Novak. Natuurlijk is Djokovic nu ouder, maar ik denk dat Jannik hier iets meer heeft. Ze lijken erg op elkaar, maar zijn ook heel verschillend."