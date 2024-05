Organisatie Roland Garros grijpt keihard na reeks incidenten

De organisatie van Roland Garros gaat strenger optreden tegen wangedrag van fans. Veel tennissers klaagden deze editie al over rumoer vanaf de tribunes. Om dat tegen te gaan is er besloten dat supporters geen alcohol meer mogen nuttigen bij wedstrijden.

Eerder deze week deed de Belgische tennisser David Goffin zijn beklag over het gedrag van Franse tennisfans. "Het was totaal respectloos. Dit is voetbal aan het worden. Binnenkort zijn er rookbommen en hooligans die vechten op de tribunes. Ik vind het belachelijk", liet hij optekenen. Hij zou bespuugd zijn met kauwgom.

Toernooidirectrice Amélie Mauresmo maakte donderdag op een persmoment bekend dat er een onderzoek wordt gestart naar dat incident en dat alles in het werk wordt gesteld om de dader te traceren.

Swiatek

Ook Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, klaagde over de fans op de tribunes. Ze had last van rumoer tijdens en vlak voor rally's. "Dat maakte het erg moeilijk om gefocust te blijven en dat is moeilijk te accepteren. Dit is een serieuze zaak voor ons, het gaat om veel geld", zei de titelhoudster.

Volgens Mauresmo gaan er strengere veiligheidsmaatregelen gelden en wordt er ook strenger gecontroleerd aan de poort.

Eredivisie

Geen alcohol op de tribunes is een oproep die ook in Nederland steeds vaker klinkt bij het voetbal. De laatste tijd gaat het weer geregeld mis op de tribunes met rellen en vuurwerk. Daardoor wordt geopperd om geen alcohol meer te schenken bij wedstrijden. Misschien kunnen de KNVB, gemeenten en politie afkijken bij Roland Garros hoe dat werkt.