Oud-toptennisster Anna Kournikova liet begin dit jaar de hele wereld schrikken toen ze plots gepot werd in een rolstoel. Inmiddels is de 'mooiste vrouw ter wereld' opnieuw opgedoken en lijkt ze helemaal gezond.

Kournikova stond tijdens haar carrière vaak in de spotlight vanwege haar glamoureuze levensstijl. De voormalig nummer acht van de wereld had bijvoorbeeld een relatie met popster Enrqiue Iglesias. Ze werd in 2002 door FHM zelfs uitgeroepen tot de 'mooiste vrouw ter wereld'. Ook was ze in dat jaar de sportvrouw die het meest werd opgezocht via Google.

Maar de tennissuperster werd al jaren niet meer in het openbaar gezien. Ze is inmiddels 44 jaar oud en moeder van drie kinderen: tweeling Lucy en Nicholas (7) en Mary (5). In januari liet ze de sportwereld echter flink schrikken toen ze gefotografeerd werd in een rolstoel. Kournikova had ook een brace om haar rechterbeen en dus leek het erop dat ze daar een blessure aan heeft opgelopen.

Dinsdag kwam er goed nieuws: Kournikova was opnieuw gezien met haar kinderen in Miami en ditmaal zonder rolstoel. Ook ander hulpmiddelen als krukken of een brace lijkt ze niet nodig te hebben. Ze liep helemaal fit en in sportkleding over straat.

Tenniscarrière

Kournikova bereikte al op 16-jarige leeftijd bij haar debuut op Wimbledon de halve finales. Ze stond drie jaar later nog even achtste op de wereldranglijst stond, maar dat bleek ook gelijk haar beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi in het enkelspel.

In het dubbelspel had ze meer succes met twee eindzeges op de Australian Open en in 1999 werd ze de nummer 1 van de wereld in die discipline. Haar carrière duurde door rugproblemen echter heel kort, want in 2003 ging ze op 21-jarige leeftijd met pensioen.