Tallon Griekspoor zit niet in de beste periode uit zijn loopbaan, want de Nederlander reist af naar de US Open met liefst vier nederlagen achter elkaar op zak. Ondertussen nam hij ook nog een ingrijpende beslissing voor het nationale Davis Cup-team. De zwalkende tennisser krijgt van ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As een steuntje in de rug.

Griekspoor verloor bij het ATP-toernooi van Winston-Salem direct zijn eerste duel en dat betekent dat hij naar de US Open afreist zonder ook maar één duel op hardcourt te hebben gewonnen in Noord-Amerika. De toptennisser komt ook ter sprake in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast van de twee voormalige tophockeysters, maar dan om een hele andere reden.

Hoog legt aan Van As de volgende stelling voor: 'Het is een slechte zaak dat Tallon Griekspoor de Davis Cup links laat liggen.' De tennisser kondigde namelijk aan dat hij de rest van het jaar niet beschikbaar is voor het Nederlandse team. Dat is een flinke dreun voor de ploeg van captain Paul Haarhuis, want Griekspoor is normaal gesproken de kopman. Met hem haalde Oranje het afgelopen jaar zelfs voor het eerst in de geschiedenis de finale.

'Ik vind het knap'

Van As is het echter niet eens met de stelling en breekt een lans voor Griekspoor: "Tennis is een individuele sport en ik vind het best wel knap dat hij voor zichzelf durft te kiezen. Ze hebben het de afgelopen jaren goed gedaan in de Davis Cup en daar was hij een belangrijke spil in. Hij geeft nu zelf aan dat hij aan zijn lichaam moet denken."

Griekspoor hoopt op die manier beter aan het nieuwe jaar te beginnen dan de afgelopen keren. "Hij had het erover dat hij de laatste jaren op de Australian Open minder gepresteerd heeft, omdat het programma zo vol zit. Die wedstrijden met het Davis Cup-team zitten daar vlak voor", legt Van As uit.

Aderlating voor Davis Cup-team

Van As denkt dat Griekspoor niet zomaar de keuze heeft gemaakt. "Ik kan me voorstellen dat het voor hem een moeilijke beslissing is, omdat je voor je gevoel het team in de steek laat. Ik heb er respect voor dat hij voor zichzelf durft te kiezen. Daar vinden mensen natuurlijk wat van en het is een aderlating, maar je hoopt dat hij het op de Australian Open goed gaat doen."

Ook Hoog kan zich wel vinden in de keuze van de tennisser, al vindt ze het ook jammer: "Het is een individuele sport en hij moet kijken naar zijn ranking, want die is van belang voor individuele toernooien. Met Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp is het alsnog een goed team, maar het is wel jammer dat hij niet meedoet. Wij Nederlanders willen dat ze het goed doen in de Davis Cup, want dat is voor het land. Ik respecteer zijn keuze en begrijp het ook heel goed."

