Het Nederlandse tennisteam bij de vrouwen heeft drie wedstrijden op komst in het kader van de Billie Jean King Cup. Kiki Bertens is begin dit jaar aangesteld als bondscoach en de ex-topspeelster heeft haar eerste selectie bekendgemaakt. Die bevat een verrassing.

Van 7 tot en met 11 april speelt Nederland duels tegen Turkije, Hongarije en Georgië in de poulefase van Europa/Afrika Groep I van de Billie Jean King Cup (BJK Cup). Bertens zal dan niet beschikken over Aranxta Rus. De 35-jarige nummer 135 van de wereld debuteerde in 2008 in de BJK Cup en was sindsdien bij 30 interlands van de partij.

Selectie Nederlandse tennissters

Wie dan wel zijn gekozen? Suzan Lamens, Anouk Koevermans, Anouck Vrancken Peeters, Britt du Pree en Demi Schuurs maken hun opwachting. Bertens verklaart de afwezigheid van Rus. Tegen Nu.nl zegt ze: "Rus kiest voor haar eigen carrière."

Mooie mix

Bertens is tevreden over de beschikbare tennissters. "Ik ben erg blij dat deze speelsters zich beschikbaar hebben gesteld. We hebben een mooie mix van ervaren speelsters en talentvolle nieuwkomers die het afgelopen jaar grote stappen hebben gezet. Het wordt een pittige uitdaging in Portugal, maar ik kijk ernaar uit om te zien hoe het team zich staande houdt tegen de andere landen", aldus de oud-profspeelster, die debuteert als vaste coach in het landentennis.

Lamens is als de huidige nummer 113 van de wereldranglijst de hoogst genoteerde Nederlandse tennisster. Du Pree (WTA-446), Koevermans (WTA-154) en Anouck Vrancken Peeters (WTA-301) hebben nog nooit in de top 100 gestaan, Lamens wel (57e in september 2025).

Debuut Kiki Bertens

Kiki Bertens, beschouwd als de beste Nederlandse tennisster van deze eeuw, werd in januari benoemd tot captain van het Nederlandse Billie Jean King Cup-team. De voormalig nummer vier van de wereld neemt het stokje over van Elise Tamaëla, die eind 2025 haar vertrek aankondigde.

De aanstelling van de 34-jarige Bertens kwam niet als een verrassing. Sinds 2022 was zij al assistent van Tamaëla, kort nadat ze in 2021 een punt zette achter haar actieve tenniscarrière.