De beelden van een overgevende Jack Draper zijn nog steeds onderwerp van gesprek op de US Open. De Britse toptennisser had het zwaar in de hete temperaturen in New York. De nummer vijf van de wereld knokte zich door het fysieke ongemak naar de tweede ronde en verklaarde waarom hij moest spugen.

In de openingsronde van de US Open versloeg Draper (23) de Argentijn Federico Gomez met 3-1. In de derde set, vlak voor een service, voelde Draper zich plotseling onwel en moest hij overgeven. Een jaar geleden gebeurde hem hetzelfde op de US Open, toen hij in de halve finale tegen Jannik Sinner maar liefst drie keer moest braken. Het is een terugkerend probleem voor de Brit.

'Heb ik al langer last van'

"Fysiek voelde ik me prima. Ik heb altijd al darmproblemen gehad, dus het zou kunnen dat de spanning van het de baan op gaan een rol speelde. Maar het had verder niet echt invloed op me. Ik had geen fysieke problemen of zo. Het is gewoon iets waar ik al langer last van heb, waarschijnlijk mijn darmen", probeerde Draper het voorval te relativeren.

'Behoorlijk angstig persoon'

"Ik ben zeker een behoorlijk angstig persoon. Ik denk dat wanneer al die dingen samenkomen, ik me soms misselijk voel op de baan en een beetje ziek word als het zwaar wordt", legde de nummer 5 van de wereld uit aan onder meer CNN.

'Dat helpt niet altijd'

"Ik ben een atleet, een tennisser, en er zijn veel andere sporters. We hebben allemaal problemen die we proberen op te lossen. Vooral tennis, of elke andere sport, is mentaal en fysiek erg zwaar. Ik probeer altijd mijn best te doen om te blijven groeien en leren. Hier heb ik mijn hele leven aan moeten werken", voegde hij eraan toe.

Tot slot gaf Draper nog een reden voor de mentale uitputting op de baan, die zich bij hem fysiek uit. "Ik denk dat ik een vrij sterke mentaliteit heb en altijd veel mentale energie verbruik omdat ik zó graag wil winnen. Maar dat helpt natuurlijk niet altijd, zeker niet in deze vijfsetters, wanneer de angst of dat soort gevoelens opkomen. Het is dus zowel een kracht als een zwakte van me, en ik moet eraan blijven werken", concludeerde hij.

