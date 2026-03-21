De Australische tennisster Ellen Perez (30) heeft in haar loopbaan dik 2,5 miljoen euro bij elkaar geslagen. Toch overweegt ze nog wat bij te verdienen door in te gaan op bizarre verzoekjes op internet. "Ik ben arm".

Perez is vooral succesvol in het dubbelspel. Zo stond ze in de halve finale van zowel Roland Garros als US Open en bereikte ze de kwartfinale van de Olympische Spelen in 2021.

Ze zag een post op X van het account Tennis Facts en besloot daarop te reageren. Er stond: "Ellen Perez heeft een keer 5000 dollar geweigerd voor ondergoed dat ze tijdens een tenniswedstrijd heeft gedragen." Haar reactie: "Ik weet vrij zeker dat ik dat aanbod zou overwegen."

Serieus

In een daaropvolgend bericht gaat Perez er dieper op in. "Nu even serieus", schrijft ze. "Hoe komen ze nou aan deze feiten? Ik kan me echt niet herinneren of ik een aanbod zoals dit heb geweigerd. Ik weet wel dat ik bizarre verzoekjes heb gekregen. Iemand bood 500 dollar voor een foto van mijn voeten. Dat is echt een aanbod dat ik had moeten accepteren."

Vervolgens raakt ze op X in gesprek met haar volgers. Daar komen grappige voorstellen uit voort. "Raad eens wat ik wil voor 1 dollar?", schrijft iemand. Waarop ze grapt: "2 dollar?" Een ander beweert voor 100 dollar een gesigneerde tennisbal te willen kopen. "Deal", hapt Perez toe.

'Ik ben arm'

En iemand wil voor 20 dollar dat ze hem 'kort' noemt, wat ze doet. Hij probeert haar vervolgens 20 dollar te sturen via de service Venmo, maar ze blijkt geen toegang meer te hebben tot haar account. Ze roepen de helpdesk van Venmo in. "Ja, help me", aldus Perez, "want ik ben arm!"

Pretty sure I’d consider this offer 😂 https://t.co/M4f8LzKA2y — Ellen Perez (@EllenPerez95) March 20, 2026

Demi Schuurs

Perez is de nummer 22 van de dubbelranking. Momenteel is ze in Miami, waar ze met Demi Schuurs een duo vormt. Ze komen uit tegen de tieners Victoria Mboko en Mirra Andreeva.

Sinds begin 2026 vormen de Nederlandse en Australische een dubbel. Tegen De Limburger schetste Schuurs toen de verhoudingen: "Zij is wat losser, soms wat wilder. Ik ben stabieler en kan haar helpen rustig te blijven. Ellen kan weleens met een racket gooien of een bal het stadion uit slaan. Dan ben ik de juiste persoon om haar stabiliteit te bieden."