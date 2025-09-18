Toptennisster Emma Raducanu was woensdag erg emotioneel tijdens de Korea Open. De Britse won van de Roemeense Jaqueline Cristian, maar kon het tijdens de wedstijd niet droog houden. "Het was niet makkelijk."

Raducanu won met 6-3, 6-4 van Cristian in de hoofdstad van Zuid-Korea. Hoewel ze overtuigend won, liep ze tegen wat problemen aan tijdens de wedstrijd en dat zorgde voor veel emotie. De nummer 33 van de wereld vocht zonder al te veel succes tegen de tranen op de baan.

Na afloop was er de ontlading. Ze vertelde dat ze al dagen met deze wedstrijd in haar hoofd zat. De partij zou eigenlijk al op dinsdag gespeeld worden, maar werd toen uitgesteld. "Ik ben heel blij dat ik vandaag heb gewonnen. Het was niet makkelijk. Het voelde alsof ik deze partij de afgelopen drie dagen al aan het spelen was."

Zware omstandigheden

Ze is opgelucht dat die voorbereiding geen negatieve invloed had op haar resultaat. "Ik ben toch nog door na al dat wachten. Daar ben ik erg tevreden mee. Jaqueline is een moeilijke tegenstander en heeft de laatste tijd geweldige resultaten gehaald. Het waren zware omstandigheden: langzame, lange rally's en punten. Dus ik ben blij dat ik door ben."

Emma Raducanu is in tears on court. Idk what’s going on but she seems to really be struggling pic.twitter.com/Q2KdiTHNiT — 🎾nebby🎾 (@1gamesetmatch) September 17, 2025

De 22-jarige staat dankzij haar zege in de achtste finale. Ze is dit jaar weer op de goede weg terug naar haar topniveau. In 2024 werd ze geplaagd door blessures, maar dit jaar kwam ze alle Grand Slams zonder problemen door.

Carlos Alcaraz

Raducanu stond deze zomer ook volop in de belangstelling vanwege haar deelname aan het gemengd dubbelspel op de US Open met Carlos Alcaraz, nummer één van de wereld. Er werd ook gespeculeerd over een liefdesrelatie tussen de twee tennistoppers.

Daar lijkt echter niets van waar te zijn. Onlangs onthulde de zus van model Brooks Nader namelijk dat zij aan het daten zou zijn met de US Open-winnaar. Dat werd vervolgens weer tegengesproken door iemand die dicht bij Alcaraz staat. "Hij heeft bevestigd tegenover mensen die in zijn kringetje horen dat hij vrijgezel is en dat hij geen intentie heeft om nu een serieuze relatie aan te gaan."