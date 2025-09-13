Er is de laatste tijd het nodige te doen over Emma Raducanu. De Britse toptennisster nam deel aan de US Open en deed ook mee aan het gemengd dubbelspel, maar bracht onlangs opvallend nieuws naar buiten. Daar is discussie over, maar de jonge tennisster (22) krijgt nu steun uit onverwachte hoek.

Na haar uitschakeling op US Open zou ze Raducanu deelnemen aan de Billie Jean King Cup. Daar zou ze voor het land in actie komen, maar dat feest gaat niet door. Raducanu koos er zelf voor om het Verenigd Koninkrijk niet te vertegenwoordigen. Niet vanwege een blessure, maar omdat ze liever een individueel toernooi speelt.

Raducanu kiest voor enkelwedstrijden

Dat heeft een reden: ze doet mee aan het WTA 500-toernooi in Seoul, Zuid-Korea. Raducanu doet er namelijk alles aan om zoveel mogelijk punten te halen voor de ranglijst. Het seizoen loopt namelijk op zijn einde en dus zijn er niet veel kansen meer om punten te sprokkelen.

Niet iedereen kon de actie waarderen, maar een voormalig coach van Raducanu springt voor haar in de bres. Mark Petchey nam na Wimbledon afscheid van haar, maar blijft haar wat deze casus betreft deze beslissing steunen. "Er zitten altijd twee kanten aan alles", vertelt hij aan BetVictor.

Onhandig tennisspeelschema

Volgens hem ligt het niet aan Raducanu maar aan het drukke en onhandige tennisspeelschema. "Ik denk niet dat je Emma de schuld kunt geven van een schema dat volkomen onlogisch is."

Raducanu ontbreekt dus tijdens de Billie Jean King Cup en komt in actie tijdens de Korea Open. In New York vloog ze eind augustus op harde wijze uit de US Open. In de derde ronde werd ze met ruime cijfers (6-1, 6-2) utigeschakeld door toptennisster Jelena Rybakina.

Avontuur met Carlos Alcaraz

Eerder kwam ze met Carlos Alcaraz in het gemengd dubbel uit. De twee werden het middelpunt van romantische geruchten, maar de vork lijkt na nieuws over Alcaraz anders in de steel te zitten.

