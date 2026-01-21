Anastasia Potapova heeft voor een stunt gezorgd op de Australian Open. De Oostenrijkse tennisster, vriendin van de Nederlandse topspeler Tallon Griekspoor, rekende in de tweede ronde genadeloos af met Emma Raducanu. De Britse kon Potapova alleen in de eerste set tegengas bieden.

De 24-jarige Potapova was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi; Suzan Lamens. In de tweede ronde kreeg ze vervolgens de als 28ste geplaatste Raducanu tegenover zich. De één jaar jongere Britse won in 2021 nog de US Open, maar was nu niet opgewassen tegen Potapova. De Oostenrijkse, die in 2025 nog onder de Russische vlag speelde, klaarde de stunt in twee sets: 7-6, 6-2.

Prachtig duel in derde ronde

Potapova krijgt het in de derde ronde nog zwaarder dan eerder Lamens en nu Raducanu. De nummer 55 van de wereld moet namelijk tegen niemand minder dan nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka in de volgende ronde. De Belarussische won de Australian Open in 2023 en 2024 en verloor vorig jaar de finale van Madison Keys. Een loodzware partij dus voor Potapova, die in Melbourne nooit verder kwam dan deze derde ronde. Sabalenka kende geen enkele moeite om door te stoten in Melbourne. Ze won in vijf kwartier van de Chinese Zhuoxuan Bai.

Torenhoog bedrag aan prijzengeld

Een fijne bijkomstigheid voor de vriendin van Griekspoor is dat ze zichzelf weer verzekerde van een lekker extraatje aan prijzengeld. Door de enorme verhoging van liefst zestien procent ten opzichte van vorig jaar, is Potapova nu al bijna 300.000 euro rijker. Een zege op Sabalenka zou haar bedrag richting de 450.000 euro stuwen.

Tallon Griekspoor

Vriendlief Griekspoor vloog dinsdag uit het enkelspel door zijn kansloze nederlaag tegen Ethan Quinn. In het dubbelspel revancheerde de Nederlander zich door met landgenoot Botic van de Zandschulp wel een rondje te winnen. Hij zat dan ook niet op de tribune tijdens de partij van Potapova tegen Raducanu, omdat zijn dubbelpartij vrijwel tegelijkertijd werd gespeeld.

