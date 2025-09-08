Carlos Alcaraz stond zondag voor de derde Grand Slam-finale op rij tegenover Jannik Sinner. Ditmaal trok de Spanjaard aan het langste eind, waardoor hij in een opperbeste stemming was. Alcaraz grapte dan ook richting zijn grote concurrent na de finale van de US Open.

Alcaraz had veel lof voor Sinner nadat hij de Italiaan in vier sets had verslagen in de finale van de US Open. "Het is ongelooflijk wat Jannik het hele jaar laat zien. Het is van hoog niveau", sprak de Spaanse tennisser voordat hij uit handen van drievoudig winnaar Ivan Lendl de trofee kreeg uitgereikt. Voor Alcaraz was het zijn tweede titel in New York en zijn zesde winst op een grandslamtoernooi.

"Ik zie jou vaker dan mijn eigen familie", grapte Alcaraz. "Maar het is ook fijn om samen op de baan te staan, om te zien hoe jij steeds beter wordt." De 22-jarige Spanjaard dankte ook zijn team en familie. "Jullie maken me in alle opzichten beter."

'Meer zat er niet in'

Sinner moest zich bij de nederlaag neerleggen. Hij verloor ook de nummer 1-positie op de wereldranglijst aan Alcaraz. "Ik heb mijn best gedaan, meer zat er niet in", was zijn conclusie. De 22-jarige Spanjaard won met 3-1 in sets: 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

De eindzege leverde Alcaraz ook een recordbedrag aan prijzengeld op. Hij neemt liefst vijf miljoen dollar - omgerekend ruim 4,2 miljoen euro - mee naar huis. Voor Sinner ligt de helft van dat bedrag klaar. Ook niet verkeerd.

Speech van Carlos Alcaraz:

Bron: HBO Max / Eurosport

Speech van Jannik Sinner:

Bron: HBO Max / Eurosport

