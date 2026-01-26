Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is er geen enkele meer over, maar er valt alsnog genoeg te genieten. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic. De Serviër heeft veel geluk, want hij mocht zonder te spelen naar de kwartfinales.

Carlos Alcaraz

Nu de Nederlanders uit het enkelspel liggen, kan de blik op de internationale spelers die de kwartfinales proberen te halen. De acht gelukkigen zijn Carlos Alcaraz, Alex De Minaur, Alexander Zverev, Learner Tien, Lorenzo Musetti, Novak Djokovic, Ben Shelton en Jannik Sinner.

Deze twee kwartfinales worden in de nacht van maandag op dinsdag gespeeld: Zverev tegen Tien en Alcaraz tegen De Minaur. Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, kwam in Melbourne nog nooit verder dan de kwartfinale.

Madison Keys

Bij de vrouwen worden er eveneens twee kwartfinales afgewerkt. Dat zijn Aryna Sabalenka tegen Iva Jovic en Coco Gauff en Elina Svitolina.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al zeventien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park. Keys verloor in de vierde ronde van Jessica Pegula.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

