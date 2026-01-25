Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is er geen enkele meer over, maar er valt alsnog genoeg te genieten. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp kwam als enige door de eerste ronde, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic.

Thuisfavoriet tegen enfant terrible

Op de achtste dag van het toernooi was het de beurt aan de nummer 1 van de wereld bij zowel de mannen als de vrouwen en zij maakten geen fout. Carlos Alcaraz rekende af met Tommy Paul en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. Aryna Sabalenka versloeg Victoria Mboko en wacht daardoor een ontmoeting met dé sensatie van het toernooi.

Verder komen ook Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Mirra Andreeva en Elina Svitolina nog in actie in Melbourne. Dé partij van de zondagochtend belooft die tussen Alex de Minaur en Alexander Bublik te worden. De Australiër is uiteraard de publiekslieveling in Melbourne, maar hij moet oppassen tegen de Kazach. Bublik houdt er namelijk wel van om een showtje weg te geven en doet af en toe de meest bizarre dingen op de tennisbaan. Het belooft dus spektakel te worden.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al vijftien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.