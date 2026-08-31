De US Open is zondag begonnen in New York en daarin strijden de beste tennissers ter wereld om de titel op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus en Anouk Koevermans doen er vijf Nederlanders mee. Bekijk hier het programma van dag 2 en alle eerdere uitslagen op de US Open.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong waren er drie Nederlanders door hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen hadden 'we' oorspronkelijk dus geen deelnemers, maar Rus en Koevermans sloegen zich de afgelopen dagen door de kwalificaties en brachten het aantal toch op twee. Koevermans, dochter van oud-tennisser Mark, maakt in New York haar debuut op een grandslamtoernooi.

Programma dag 2 US Open

Nadat er op de eerste dag geen Nederlanders in actie is dat maandag wel het geval. Koevermans is de eerste landgenote die aan de bak mag in het hoofdtoernooi in New York. Zij maakt haar debuut op een grandslamtoernooi en speelt in de eerste ronde tegen Caty McNally. De Amerikaanse staat weliswaar 164 plekken hoger op de wereldranglijst (65 om 229), maar Koevermans had het een stuk slechter kunnen treffen bij de loting. Beide speelsters gaan waarschijnlijk rond 20.30 uur de baan op.

Zware opgave Griekspoor

Ook de tweede Nederlander speelt tegen een Amerikaan, maar Griekspoor heeft het een stuk slechter getroffen. Hij treft Ben Shelton, de nummer 9 van de wereld. De thuisspeler zal met vertrouwen op de baan staan, want hij won onlangs het masterstoernooi van Montreal. Ook Griekspoor tankte daar vertrouwen met een stunt tegen Alexander Zverev, maar kampte daarna met buikspierproblemen.

Griekspoor en Shelton beginnen om 01.00 uur 's nachts aan hun eerste onderlinge ontmoeting. Dat doen ze in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld.

Rentree Alcaraz

Voordat die partij is er nog een ander speciaal moment in dat stadion. Titelverdediger Carlos Alcaraz keert op de US Open na vier maanden afwezigheid door een polsblessure terug op de tennisbaan en dus is het de vraag hoe de Spanjaard ervoor staat. Hij speelt rond 19.00 uur Nederlandse tijd tegen de Rus Roman Safiullin, die op Wimbledon nog de achtste finales haalde.

Programma US Open 2026