Programma Roland Garros 25 mei | Topfavoriete trapt af, Botic van de Zandschulp verdedigt Nederlandse eer

Het tweede grandslamtoernooi van het seizoen is daar. Zondag 25 mei begint Roland Garros. Dat betekent dat er twee weken lang gezwoegd gaat worden op het Parijse gravel. Op de openingsdag komen er meteen een paar bekenden in actie.

Op baan 7 is het zondag de beurt aan de eerste Nederlander, in de vorm van Botic van de Zandschulp. De geplaagde tennisser kende een verre van vlekkeloze voorbereiding richting de grandslam in de Franse hoofdstad. Op het masterstoernooi van Madrid stapte hij geblesseerd van de baan in de eerste ronde. Het werd een race tegen de klok voor Van de Zandschulp om überhaupt Roland Garros te halen.

Dit is Botic van de Zandschulp: vrees van wereldtoppers wordt gehaat in Spanje, maar is kalm en eenzaam naast de baan Botic van de Zandschulp maakt regelmatig indruk op de tennisbaan. Door zijn stunt tegen Carlos Alcaraz op de US Open, zijn zege op Rafael Nadal in de afscheidswedstrijd van de tennislegende en zijn overwinning op Novak Djokovic in Indian Wells, ging de Nederlander de wereld over. Ondanks zijn goede prestaties, vindt hij het leven als topsporter soms moeilijk.

Geen eerdere ontmoeting met Nava

Gelukkig kwam er daags voor zijn eerste optreden goed nieuws vanuit zijn kledingsponsor. 'Botic maakt zijn comeback na een blessure op de iconische kleibanen van Roland Garros in Parijs', viel te lezen. Hij doet dat tegen de Amerikaan Emilio Nava, de nummer 138 van de mondiale tennisladder. Nava heeft zich via een wildcard geplaatst. Van de Zandschulp staat 89e.

De 29-jarige Van de Zandschulp speelde niet eerder tegen Nava. De Nederlander strandde de afgelopen twee jaar in de eerste ronde in Parijs. De partij tegen Nava is de vierde op baan 7, waar om 11.00 uur wordt begonnen

Nummer 1 van de wereld én verliezend finaliste in actie

Waar bij de mannen de echte wereldtoppers nog worden gespaard op de openingsdag, komen bij de vrouwen wel wat grote namen in actie. Onder wie Aryna Sabalenka. De Belarussische nummer 1 van de wereld heeft de eer om de allereerste partij in het Court Philippe-Chatrier te spelen. Dat doet ze tegen de Russische Kamilla Rachimova.

Dit is Aryna Sabalenka: toptennisster is na drama gelukkig met bekende geliefde en zorgde voor spraakmakend moment Aryna Sabalenka is al een aantal jaar een van de grootste tennissters van dit moemnt. De Belarussische won meerdere grandslamtoernooien en is de nummer één van de wereldranglijst. En dat terwijl ze tijdens haar carriere werd opgeschrikt door vreselijk nieuws.

Sabalenka is dit seizoen in vorm, met overwinningen in Miami en Madrid en finaleplaatsen in Indian Wells en Stuttgart. Maar wie ook kans maakt op de eindzege is de Italiaanse Jasmine Paolini. Zij heeft een dubbele toernooizege op zak op eigen bodem, ze was de beste in het enkel- en dubbelspel op het masterstoernooi van Rome. Paolini, vorig jaar verliezend finaliste, speelt tegen Yue Yuan uit China.

