Programma Roland Garros 5 juni: absolute topwedstrijd in halve finale, Franse sensatie ook in actie

Het is tijd voor de halve finales van Roland Garros. De vrouwen zijn donderdag aan de beurt om te bepalen welke tennissters er in de finale komen. Er staat één absolute topwedstrijd op het programma en ook de Franse sensatie staat op de baan. Dit is het programma voor donderdag 5 juni.

Aryna Sabalenka neemt het in de halve finale op tegen Iga Swiatek. Sabalenka is de nummer één van de wereld, terwijl haar Poolse tegenstander de afgelopen drie jaar telkens de beste was op Roland Garros. Swiatek is afgezakt naar de vijfde plek op de wereldranglijst, maar geldt dankzij haar prestaties in Frankrijk als absolute kanshebber voor de titel.

'Wapen' toptennisster Aryna Sabalenka zorgt voor woede op Roland Garros: 'De regels moeten veranderen' Toptennissters Aryna Sabalenka en Qinwen Zheng vochten dinsdag opnieuw een zinderend duel uit, dit keer in de kwartfinales van Roland Garros. Ditmaal was de Belarussische de sterkste, al had de nummer zeven van de wereld daar wel wat over te zeggen.

'Illegaal wapen' van Sabalenka

Sabalenka plaatste zich dinsdag voor de halve finale door Qinwen Zheng te verslaan. De Chinese tennisster had commentaar op een 'wapen' van Sabalenka. De Belarussische zou té lang kreunen bij het slaan van een bal.

"Ik zal eerlijk zijn: hoe kun je zo lang schreeuwen dat je niet stopt tot je tegenstander slaat? Ze schreeuwde zo hard en zo lang dat ik haar vaak nog hoorde terwijl ik mijn slag voorbereidde. Dit is hindering, punt uit. Misschien had ik beter kunnen spelen, maar daar gaat het niet om, de regels moeten veranderen. Zo niet, dan schreeuw ik de volgende keer ook zo hard als ik kan, eens kijken of dat oké is", zei de Chinese openhartig na de wedstrijd volgens Eurosport.

Sensatie Loïs Boisson

Na de schreeuwende Sabalenka en Swiatek komen Loïs Boisson en Coco Gauff de baan op. De Franse Boisson is dé sensatie van het toernooi. Zij versloeg - als nummer 361 van de wereld - grootmachten als Jessica Pegula (3e van de wereld) en de 18-jarige Mirra Andreeva (3e). Gauff, de mondiale nummer twee, weet dus wat haar te wachten staat.

Tennisster zorgt voor bizar moment tijdens wedstrijd: 'Ze stinkt heel erg' Tijdens een wedstrijd in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Rouen, Frankrijk, gebeurde er iets bizars. Voor aanvang van een game vroeg Harriet Dart aan de scheidsrechter of ze aan haar tegenstander Lois Boisson kon vragen deodorant te gebruiken.

Boisson kwam enkele maanden geleden op een zeer opvallende manier in de aandacht. Ze speelde tegen Harriet Dart bij het WTA-toernooi van Rouen en zij zei iets opmerkelijks over Boisson. "Kun je haar vragen deodorant te gebruiken? Ze stinkt echt heel erg", zei de Britse, en haar brutale verzoek was te horen op de live-uitzending van de wedstrijd.

