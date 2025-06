'Wapen' toptennisster Aryna Sabalenka zorgt voor woede op Roland Garros: 'De regels moeten veranderen'

Toptennissters Aryna Sabalenka en Qinwen Zheng vochten dinsdag opnieuw een zinderend duel uit, dit keer in de kwartfinales van Roland Garros. Ditmaal was de Belarussische de sterkste, al had de nummer zeven van de wereld daar wel wat over te zeggen.

Een maand geleden in Rome won Zheng nog van Sabalenka, op het grandslamtoernooi in Parijs waren de rollen omgedraaid: 6-7 3-6. Na de wedstrijd beschuldigde de Chinese de drievoudig grandslamwinnares van het gebruiken van een illegaal "wapen" tegen haar tegenstanders. Volgens Zheng zijn de kreten van Sabalenka ongeoorloofd lang.

Zheng wil andere regels

"Ik zal eerlijk zijn: hoe kun je zo lang schreeuwen dat je niet stopt tot je tegenstander slaat? Ze schreeuwde zo hard en zo lang dat ik haar vaak nog hoorde terwijl ik mijn slag voorbereidde. Dit is hindering, punt uit. Misschien had ik beter kunnen spelen, maar daar gaat het niet om, de regels moeten veranderen. Zo niet, dan schreeuw ik de volgende keer ook zo hard als ik kan, eens kijken of dat oké is", zei de Chinese openhartig na de wedstrijd volgens Eurosport.

In het verleden stond de Russische tennisster en vijfvoudig grandslamwinnares Maria Sharapova bekend om haar harde kreten. Op Wimbledon in 2009 werd er 105 decibel gemeten na een uithaal van de Russin, vergelijkbaar met het landen van een klein vliegtuig.

Ook Sabalenka niet blij

Sabalenka plaatste zich voor de halve finales, waarin ze viervoudig winnares Iga Swiatek treft. Ook de Belarussische sprak zich negatief uit op Roland Garros, al had dat te maken met het speelschema. De de nummer één van de wereld vindt het niet kunnen dat vrouwenwedstrijden in de ochtend worden gepland, en die van de heren 's avonds.

"Ik ben het er helemaal mee eens, ik moet zeggen dat we dezelfde behandeling verdienen. We hebben veel geweldige wedstrijden tegen elkaar gespeeld, dus het zou fantastisch zijn om een dameswedstrijd in de avondsessie te zien, met meer publiek op de tribunes die deze ongelooflijke confrontaties bekijken. Gewoon om ons zichtbaarder te maken voor een breder publiek. Ik ben het er helemaal mee eens: we verdienen een groter podium, een beter programma en meer mensen die naar ons kijken", aldus de nummer één van de wereld.

"Eerlijk gezegd heb ik niet echt op het publiek gelet, maar het leek erop dat er genoeg toeschouwers waren. Ik ben het ermee eens, het was een belangrijke wedstrijd, het zou waarschijnlijk logischer zijn geweest om hem later te programmeren, zodat meer mensen hem konden zien. Aan de andere kant ben ik blij dat ik vroeg klaar ben en een halve dag vrij heb om van de stad te genieten en alles te doen wat ik leuk vind. Maar ja, ik denk dat het logisch zou zijn geweest om het later te programmeren", voegde de Wit-Russin eraan toe.

