Programma Roland Garros 6 juni: regerend kampioen op de baan, Jannik Sinner speelt kraker tegen Novak Djokovic

De halve finales van Roland Garros staan op het programma en het beloven geweldige partijen te worden. Regerend kampioen Carlos Alcaraz komt vrijdag als eerste in actie, waarna het de beurt is aan nog twee absolute grootmachten.

Carlos Alcaraz won in 2024 het Grand Slam-toernooi door in de finale met 3-1 Alexander Zverev te verslaan. Om tweemaal op rij te winnen, moet de Spanjaard eerst in de halve eindstrijd voorbij aan Lorenzo Musetti. Die wedstrijd staat om 14.30 uur op het programma.

Toptennisser Carlos Alcaraz 'moet sorry zeggen' op Roland Garros: 'Ik had zelfs mijn ogen dicht kunnen doen' Carlos Alcaraz heeft zijn excuses aangeboden na zijn partij tegen Tommy Paul op Roland Garros. De Spaanse tennistopper boekte met gemak een plek in de halve finale van het grandslamtoernooi, maar stelde daarmee ook de fans teleur.

De 22-jarige Alcaraz won zijn kwartfinale met speels gemak. Hij had er slechts anderhalf uur voor nodig om Tommy Paul in drie sets (6-0, 6-1, 6-4) te verslaan. Omdat de fans in Parijs maar zó kort van hem konden genieten, besloot de nummer twee van de wereld 'sorry' te zeggen. "Maar ik moet ook gewoon mijn werk doen", zei hij. "Het is geweldig om hier in Parijs voor jullie allemaal te spelen. De energie na een wedstrijd is geweldig. Bedankt dat jullie zijn gekomen."

Jannik Sinner tegen Novak Djokovic

Na Musetti - Alcaraz is het de beurt aan Jannik Sinner en Novak Djokovic. Sinner is de nummer één van de wereld, Djokovic is de succesvolste tennisser ooit qua prijzen. Maar Roland Garros blijkt een moeilijke te zijn voor de Serviër. Hij won de Grand Slam 'slechts' drie keer, terwijl hij de andere grote toernooien veel vaker won.

Tennisicoon Novak Djokovic doet zeer opmerkelijke onthulling op Roland Garros: 'Dit zouden de fans niet moeten horen' Novak Djokovic heeft in de kwartfinale van Roland Garros een knappe overwinning geboekt op Alexander Zverev. Na afloop van de wedstrijd deed de Servische toptennisser een opmerkelijke onthulling.

Sinner is sinds ruim een jaar de nieuwe nummer één van de wereld en schreef tot nu toe twee van de vier Grand Slams op zijn naam: Australian Open (twee keer) en US Open. De Italiaan hoopt daar Roland Garros aan toe te voegen. Zijn beste resultaat is de halve finale in 2024, net als nu. Een finaleplek lijkt dichterbij dan ooit, omdat Djokovic (38) niet meer in zijn allerbeste doen is.

De finale van Roland Garros in het enkelspel bij de mannen is komende zondag.

