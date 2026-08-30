De US Open gaat zondag van start en in New York strijden de beste tennissers ter wereld om de titel op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus en Anouk Koevermans doen er vijf Nederlanders mee. Bekijk hier het volledige programma.

Met Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong waren er drie Nederlanders door hun ranking rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen hadden 'we' oorspronkelijk dus geen deelnemers, maar Rus en Koevermans sloegen zich de afgelopen dagen door de kwalificaties en brachten het aantal toch op twee. Koevermans, dochter van oud-tennisser Mark, maakt in New York haar debuut op een grandslamtoernooi.

Novak Djokovic en Venus Williams direct in actie

Op de eerste dag van de US Open komt er nog geen enkele landgenoot in actie, maar toch zien we wel een aantal interessante namen op de baan verschijnen. Daniil Medvedev (winnaar in 2021), Jessica Pegula en Elina Svitolina komen bijvoorbeeld in actie. Het echte spektakel volgt echter in de avondsessie, die pas om 01.00 uur in de Nederlandse nacht begint. Dan zijn veteranen Novak Djokovic en Venus Williams aan de beurt.

De 39-jarige Djokovic gaat in New York op voor zijn 25e grandslamtitel. Zijn 24 toernooizeges zijn bij de mannen al een record, maar bij vrouwen staat Margaret Court op hetzelfde aantal. Winst op de US Open zou hem op eenzame hoogte brengen. De Serviër kende echter een moeizame voorbereiding, want in Cincinnati verloor hij zijn eerste partij. Hij begint zijn avontuur in New York tegen Mariano Navone.

Williams (46) speelt na de wedstrijd van Djokovic in de eerste ronde van het vrouwentoernooi tegen Sofia Kenin, die in 2020 nog de Australian Open won. In het Amerikaanse onderonsje hoopt Williams na veertien nederlagen op rij eindelijk weer eens te winnen. De legendarische tennisster won het toernooi in 2000 en 2001.

Programma US Open 2026