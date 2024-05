Rafael Nadal (37) zet deur op een kiertje voor Roland Garros volgend jaar: 'Ik houd van tennis'

De kans is groot dat Rafael Nadal zondag aan zijn laatste editie van Roland Garros begint. Hij wordt in juni 38 jaar oud en is steeds blessuregevoeliger. Toch sluit Nadal een terugkeer volgend jaar niet uit, zo zei hij op een persconferentie.

"De kans is groot dat dit mijn laatste optreden is hier, maar ik kan dat niet met 100 procent zekerheid zeggen", begon de Spaanse tennislegende. "Ik heb een lang herstelproces doorgemaakt. Nu ben ik beter dan een maand geleden. Ook daarom wil ik de deur niet helemaal dichtdoen", zei Nadal. "Ik houd van tennis, ik reis met mijn familie en we zijn allemaal gelukkig."

Koning van Parijs

Nadal miste Roland Garros vorig jaar door een blessure. Het jaar ervoor won hij zijn veertiende titel, maar onthulde dat hij alleen kon spelen met dagelijkse pijnstillende injecties in zijn voeten. "Geef me wat tijd en misschien zeg ik binnen een maand alsnog dat ik stop", vertelde hij aan de internationale pers. "Ik voel me competitief tijdens de training. Misschien niet in een officiële wedstrijd, maar als ik de baan betreed, heb ik het gevoel dat ik iedereen kan verslaan."

Nadal neemt het maandag in de eerste ronde op tegen de Duitse topspeler Alexander Zverev. De Spanjaard won 112 van zijn 115 duels op Roland Garros sinds zijn debuut in 2005. Hij won dat jaar bij zijn eerste optreden in Parijs meteen het toernooi. In totaal was hij 22 keer de beste op een grandslamtoernooi. Alleen de Serviër Novak Djokovic gaat hem met 24 titels voor.

Blessures

Nadal speelde, gehinderd door blessures, sinds januari slechts vier toernooien. Hij zakte daardoor naar de 276e plaats op de wereldranglijst en is daarom niet geplaatst in Parijs.