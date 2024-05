Het Rafael Nadal-effect: comeback van toptennisser trekt duizenden mensen naar trainingsveld

Rafael Nadal staat zondag voor zijn laatste deelname aan Roland Garros - een heugelijk moment voor tennisfans, die de Spanjaard 14 keer zagen zegevieren op het Franse gravel. Nadal draaide zaterdag alvast warm voor het aankomende toernooi - onder toeziend oog van duizenden enthousiaste fans.

Nadal is een ware legende van de French Open - met 14 overwinningen is hij recordhouder op Roland Garros. Geen wonder dat bezoekers van het toernooi worden ontvangen door een standbeeld van de Spaanse tennisser. Na lang blessureleed begint 'Rafa' zondag voor de laatste keer aan Roland Garros. In de eerste ronde wacht hem de Duitse Alexander Zverev.

Loting Roland Garros | Nederlanders kennen hun tegenstanders, 'topfavoriet' Nadal treft topspeler Zverev De loting voor Roland Garros is bekend. Nederlanders Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus weten wie ze treffen in de eerste ronde. Bij de mannen springen de affiches Rafael Nadal - Alexander Zverev en Andy Murray - Stan Wawrinka in het oog.

Favoriet

Voor veel fans én experts (waaronder Novak Djokovic) is Nadal de favoriet om nog één keer met de winst te strijken. Daarmee zou het sprookje natuurlijk helemaal af zijn. De tennisser kampt sinds 2022 met blessureleed - begin dit jaar maakte hij zijn comeback op een groot toernooi tijdens de Australian Open. Helaas moest hij vervroegd afhaken, de pijn kwam weer terug.

Zaterdag sloeg de 22-voudig Grand Slam-winnaar alvast een balletje. Dat ging niet onopgemerkt! Op sociale media is te zien hoe 'tienduizend mensen' Nadal in actie willen zien - op de foto's lijkt Court Suzanne Lenglen inderdaad helemaal afgeladen te zijn. Hoe de Spanjaard het ervan afbrengt weten we snel genoeg: zijn duel tegen Zverev staat voor 12.00 uur op het programma.

Rafael Nadal traint een uurtje op Suzanne Lenglen. Voor tienduizend mensen. Amper een stoel vrij. pic.twitter.com/UHnpRpCNgU — Rik Spekenbrink (@rikspekenbrink) May 25, 2024