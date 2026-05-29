Roland Garros is voor veel toptennissers een ware slijtageslag geworden. Door de hete omstandigheden raakten een aantal spelers al geblesseerd. Vrijdag was het opnieuw raak, toen Zeynep Sönmez haar wedstrijd in het dubbelspel moest opgeven. De Turkse kon niet meer verder na een zeer merkwaardige valpartij.

Zeynep Sönmez is met haar 66ste plek op de WTA-ranking de beste tennisster uit Turkije. Daardoor lag de hoop van de hele natie wat betreft succes op Roland Garros op haar schouders. Helaas voor haar moest ze op vrijdag echter opgeven door een zeer bijzonder incident. De Turkse kwam hard in botsing na een misstap.

Opgave

Voor de 24-jarige Sönmez was het toernooi in Frankrijk sowieso al niet helemaal lekker begonnen. Bij het enkelspel verloor ze al in de eerste ronde van de Australische Daria Kasatkina, de nummer 53 van de wereld. Daardoor hoopte ze op meer succes in het dubbelspel. Daar begon ze nog goed.

Samen met haar Duitse teamgenoot Tatjana Maria boekte Sönmez in de eerste ronde nog een sterk overwinning op een Frans duo. In de zestiende finale mochten de tennissters het vervolgens opnemen tegen Anhelina Kalinina en Dayana Yastremska uit de Oekraïne. Die wedstrijd duurde echter maar zeer kort, want na de tweede game moest de Turkse noodgedwongen opgeven. Op dat moment stond ze 2-0 achter in games.

Bizarre valpartij

De tennisster uit Istanboel wilde reageren op een slag van de tegenstanders, die erg hoog opstuiterde, en liep vervolgens naar achter. In de focus van het moment zag ze een klein bordje van het merk Lacoste over het hoofd en gleed ze uit. Daarna klapte ze vrij hard met haar gezicht tegen de grote reclameborden van BNP Paribas aan, net achter de baan en raakte ze duizelig in haar hoofd.

Uiteindelijk bleek, na een korte check door de medische staf, dat Sönmez de wedstrijd niet meer verder kon spelen. Ze moest opgeven, waardoor haar campagne op Roland Garros er voor dit jaar opzit. De valpartij is overigens niet per se iets bijzonders. In het verleden ging het al meermaals op eenzelfde manier mis.

