Aryna Sabalenka heeft op indrukwekkende wijze de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De nummer één van de wereld rekende maandagavond af met Naomi Osaka in een duel waar vooraf veel naar werd uitgekeken. Op een historische avond in Parijs liet de Wit-Russische er geen enkele twijfel over bestaan wie momenteel de absolute topfavoriete is voor de titel.

De ontmoeting tussen Sabalenka en Osaka was vooraf al een van de blikvangers van het toernooi. Niet alleen vanwege de status van beide speelsters, die samen goed zijn voor acht grandslamtitels, maar ook vanwege het bijzondere podium waarop ze mochten aantreden. Voor het eerst in drie jaar koos de organisatie van Roland Garros namelijk voor een vrouwenwedstrijd in de prestigieuze avondsessie op Court Philippe-Chatrier.

Juist die keuze lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur, omdat vrijwel altijd een mannenpartij de voorkeur kreeg. De kritiek daarop nam de afgelopen week zelfs verder toe. Tegelijkertijd hielp het mee dat enkele grote publiekstrekkers bij de mannen ontbraken. Carlos Alcaraz moest het toernooi vanwege een blessure laten schieten, terwijl titelkandidaten Jannik Sinner en Novak Djokovic al vroeg werden uitgeschakeld. Daardoor lag de weg open voor een affiche tussen twee van de grootste namen uit het vrouwentennis in de avondsessie.

Fenomenale Sabalenka

In de openingsset kreeg het publiek direct waar het op hoopte. Osaka schoot uit de startblokken en pakte al vroeg een break voorsprong tegen de nummer één van de wereld. De Japanse speelde agressief en wist Sabalenka lange tijd onder druk te zetten. Toch liet de topfavoriete zien waarom zij bovenaan de wereldranglijst staat. Op de momenten dat het moest, schakelde Sabalenka een versnelling hoger. Dankzij een break in de voorlaatste game draaide ze de set volledig om en trok ze die alsnog met 7-5 naar zich toe.

Daarmee bleek het verzet van Osaka eigenlijk direct gebroken. Waar de Japanse in de eerste set nog regelmatig fraaie punten produceerde, had ze in het tweede bedrijf nauwelijks nog een antwoord op het geweld van Sabalenka. De Wit-Russische speelde op een indrukwekkend niveau, sloeg winners vanaf beide kanten van de baan en maakte amper fouten. Voor Osaka viel er simpelweg weinig tegen in te brengen. Uiteindelijk trok Sabalenka de wedstrijd met 7-5, 6-3 naar zich toe.

Op weg naar volgende grandslamtitel?

Met haar dominante optreden zette Sabalenka niet alleen een volgende stap richting haar eerste titel in Parijs, maar gaf ze ook een krachtig signaal af aan de rest van het deelnemersveld. De nummer één van de wereld wordt door velen gezien als de grote favoriete voor de eindzege in Parijs en liet tegen Osaka zien waarom.

In de kwartfinales wacht nu Diana Shnaider, die eerder op de dag verrassend afrekende met Madison Keys. Op basis van de vorm die Sabalenka maandagavond liet zien, lijkt zij echter de vrouw die iedereen moet zien te verslaan op Roland Garros.

