Aryna Sabalenka maakte maandagavond niet alleen indruk met haar spel op Roland Garros. Nadat de nummer één van de wereld Naomi Osaka overtuigend had verslagen, wist ze ook het publiek in Parijs volledig voor zich te winnen met een opvallend optreden tijdens het interview na afloop.

De glimlach stond na afloop al snel op het gezicht van Sabalenka. De Wit-Russische toptennisster had zojuist Naomi Osaka verslagen en zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De overwinning kwam bovendien op een historische avond in Parijs, waar voor het eerst in drie jaar weer een vrouwenwedstrijd was gekozen voor de prestigieuze avondsessie op Court Philippe-Chatrier.

Moonwalk

Tijdens het interview direct na haar overwinning kreeg Sabalenka vervolgens de vraag kreeg of ze misschien zin had om te dansen. De nummer één van de wereld ging daar alleen onder één voorwaarde mee akkoord. "Alleen als iedereen meedoet", lachte ze richting het publiek. Dat hoefde de duizenden aanwezige fans geen twee keer te worden gevraagd.

Toen de klanken van Billie Jean van Michael Jackson door het stadion klonken, ging Sabalenka volledig los. Onder luid gejuich van de toeschouwers showde ze haar dansmoves op het gravel. Alsof dat nog niet genoeg was, volgde vanuit het publiek nog een laatste verzoek. Kon ze ook de iconische moonwalk?

Voor Sabalenka bleek dat geen enkel probleem. Met een brede glimlach zette ze de beroemde achterwaartse stapjes in en kreeg ze het publiek opnieuw op de banken. Met spels gemak gleed ze over het gravel, waarna een luid applaus volgde van de duizenden fans op de tribunes.

Dansende Aryna Sabalenka

Voor wie Sabalenka al langer volgt, kwam het moment niet helemaal uit de lucht vallen. De Wit-Russische staat erom bekend dat ze rond grote toernooien regelmatig dansend opduikt in video's van haarzelf of haar team. Daarmee laat de nummer één van de wereld een heel andere kant zien dan de fanatieke topsporter die op de baan vrijwel iedereen verslaat.

Ook de afgelopen weken liet Sabalenka haar liefde voor dansen weer zien. Op Roland Garros deed ze samen met Novak Djokovic mee aan een ludieke Michael Jackson-uitdaging op sociale media. De twee sterren voerden allebei hun eigen versie van de beroemde Thriller-choreografie op, waarna Sabalenka met een knipoog stelde dat Djokovic nu met iets nieuws moest komen.

Eerste Roland Garros-titel in de maak?

Met haar optreden zorgde Sabalenka niet alleen voor een glimlach bij het publiek, maar maakte ze ook opnieuw indruk op de baan. De nummer één van de wereld rekende overtuigend af met Osaka en onderstreepte daarmee haar status als topfavoriete voor de eindzege in Parijs. In de kwartfinales wacht nu Diana Shnaider, die eerder op de dag in drie sets afrekende met Madison Keys.

From dancing in front of the admin's phone to dancing on Philippe-Chatrier 💃#RolandGarros pic.twitter.com/XqxPmCjt35 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2026

