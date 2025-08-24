Aryna Sabalenka heeft zondag de eerste ronde gewonnen van US Open. De regerend kampioene van de Grand Slam had één lastige set tegen Rebeka Masarova, waarna ze er in de tweede set compleet overheen walste.

De nummer één van de wereld had even nodig om op gang te komen bij Flushing Meadows. Sabalenka won de eerste set slechts met 7-5 tegen de Zwitserse. In de tweede set ging het een stuk makkelijker: de Belarussische gaf één game weg en won met 6-1.

Sabalenka treft in de volgende ronde een tegenstander die makkelijker dan gedacht doorging. Polina Kudermetova stond met 2-2 gelijk in de eerste set tegen Nuria Párrizas Díaz, toen de Spaanse door haar enkel ging. Zij moest huilen van de pijn, verborg haar tranen in een handdoek en moest vervolgens de strijd staken.

Gemengd dubbelspel

Sabalenka zou aanvankelijk ook meedoen aan het gemengd dubbelspel, wat afgelopen week plaatsvond. Daar deden veel grote namen uit het enkelspel aan mee. De nummer één van de wereld zou een koppel vormen met Grigor Dimitrov, maar de Bulgaar kampt sinds Wimbledon met een blessure.

De 27-jarige Belarusssische wilde trouw blijven aan haar oorspronkelijke dubbelpartner, en zegde dus af voor de vernieuwde discipline. Dat betekent niet dat er geen andere mannelijke tennissers stonden te trappelen om de rol van Dimitrov in te nemen. "Er zijn wat jongens die het vragen, maar nee, ik denk het niet", sprak zij destijds.

Sabalenka won tot nu toe drie Grand Slams in haar carrière. Naast de US Open van vorig jaar schreef zij ook tweemaal de Australian Open op haar naam, in 2023 en 2024.

