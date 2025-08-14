Aryna Sabalenka heeft een belangrijk besluit genomen over de US Open. De absolute toptennisster blijft nog altijd een van de favorieten in het enkelspel, maar heeft zich wel afgemeld voor een andere discipline.

De nummer één van de wereld zou met Grigor Dimitrov meedoen aan het vernieuwde gemengd dubbelspel, maar dat feestje gaat niet door. De 34-jarige Bulgaar kampt sinds Wimbledon met een blessure en blijkt niet op tijd fit voor de Grand Slam in de Verenigde Staten. Sabalenka heeft nu duidelijk gemaakt trouw te blijven aan Dimitrov en dus ook niet mee te doen.

'Hij smeekte me'

Dat betekent niet dat er geen andere mannelijke tennissers stonden te trappelen om de rol van Dimitrov in te nemen. "Er zijn wat jongens die het vragen, maar nee, ik denk het niet." De 27-jarige Belarusssiche wil trouw blijven aan haar oorspronkelijke dubbelpartner.

Sabalenka had in eerste instantie sowieso weinig behoefte om mee te doen. "Maar hij appte me non-stop met de vraag of ik mee wilde doen", zei ze eerder tegen Tennis.com. "Ik zei: 'Man, ik wil niet spelen.' Maar hij smeekte me en toen zei ik: 'Oke, we doen het.'"

Kans op 'hattrick' op US Open

Voor Sabalenka had dé kans geweest om haar hattrick op de US Open te voltooien. In 2019 won zij namelijk het dubbeltoernooi met de Belgische Elise Mertens, waarna ze vorig jaar ook het enkelspel op haar naam schreef. Overigens is dat de laatste Grand Slam die zij gewonnen heeft.

Sabalenka komt vrijdag in actie in de kwartfinale van de Cincinnati Masters, een toernooi in aanloop naar de US Open. Haar tegenstander is de Kazachse Elena Rybakina.

Grigor Dimitrov

Dimitrov zal ook balen van zijn afwezigheid. Hij was met een indrukwekkende reeks bezig: de Bulgaar deed aan 58 majortoernooien op rij mee. De winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam in 2018 liep een blessure aan zijn borstspier op in het duel met Jannik Sinner op Wimbledon vorige maand.