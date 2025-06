Wimbledon staat op het punt van beginnen, maar vlak voor de start van het iconische tennistoernooi in Engeland uit een tennislegende flinke kritiek op een van de grootste tradities van de Londense Grand Slam. De verplichte witte kleding zorgt voor onbegrip bij niemand minder dan Billie Jean King.

Tennislegende Billie Jean King (81) heeft in een interview met de Britse pers kritiek geuit op de tradities van Wimbledon. Billie Jean King, winnares van twaalf Grand Slam-titels in het enkelspel, zestien in het dubbelspel en elf in het gemengd dubbel, heeft een lange geschiedenis met Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. De Amerikaanse won haar eerste Wimbledon-titel in 1961, in het gemengd dubbel, en veroverde in totaal twintig titels op het heilige gras. Ze heeft iets opmerkelijks te zeggen.

'Wie is wie?'

Ondanks haar indrukwekkende prestaties is King geen fan van de Wimbledon-tradities, zoals de verplichte volledig witte kledingvoorschriften voor de spelers. “Je zit een wedstrijd te kijken, bijvoorbeeld op tv... Wie is wie? Tennisfans zeggen dan: ‘Kijk, het bordje staat naast hun naam.’ Ik hoef toch niet naar een bordje te kijken? Ik zou direct moeten weten wie wie is. Mijn sport maakt me gek", aldus de voormalige toptennisster tegenover The Telegraph.

'We lopen miljoenen mis'

“Ze hoeven toch niet in dezelfde outfit te spelen? Ze dragen allebei wit. Je kunt best afwijken van de traditie”, voegde ze eraan toe. King suggereerde ook dat tennissers shirts met namen en rugnummers zouden moeten dragen. Ze is ervan overtuigd dat zo'n beslissing miljoenen zou opleveren voor zowel de toernooien als de sporters. “We lopen miljoenen en miljoenen mis hierdoor. Rugnummers zijn belangrijk! Het is zo voor de hand liggend. Kijk naar wat andere sporten doen en wat mensen leuk vinden aan andere sporten.”

Puntentelling

Het is niet de eerste keer dat King revolutionaire ideeën heeft om de tennissport te veranderen. In een gesprek met journalisten in Malaga, tijdens de Billie Jean King Cup Finals 2024, verklaarde de voormalige kampioene dat ze de puntentelling zou veranderen en dat ze niet begrijpt waarom het publiek tijdens de punten stil moet zijn.

“Onze sport moet dingen verduidelijken, het leven makkelijker maken. Ik zou de puntentelling veranderen naar 1, 2, 3, 4. Weg met die 15, 30, 40. Stel je voor, je bent een kind en je coach zegt: ‘Ik ga je leren hoe je de score bijhoudt.’ Ik zou denken dat het het stomste is wat ik ooit heb gehoord. Wij zijn de minst gastvrije sport. We zeggen tegen onze fans: ‘Kom en wees stil.’ Ik vind dat ze moeten kunnen juichen, praten, op en neer moeten kunnen lopen."

