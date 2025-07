De samenwerking tussen Goran Ivanisevic en Stefanos Tsitsipas was kort maar stormachtig. De voormalige coach van de Griekse toptennisser, Patrick Mouratoglou, bekritiseerde de aanpak van de Kroatische tennislegende.

Topcoach Patrick Mouratoglou heeft kritiek geuit op Goran Ivanisevic z'n aanpak als coach van Stefanos Tsitsipas. De Fransman benadrukte dat een coach er is om te bouwen, te steunen en te begeleiden, niet om af te breken. "Respect en vertrouwen moeten altijd voorop staan", aldus Mouratoglou. Ivanisevic reageerde fel.

“Ik ga met hem praten als ik hem zie! Dat is zeker. Dit kan echt niet. Als hij een probleem met mij had, had hij me moeten bellen om te zeggen wat hij ervan vond. Dan had ik hem verteld wat ik ervan vind. Ik loop niet rond te roddelen over hem. Ik kan maar beter niet zeggen wat ik van hem vind! Dus ik hou mijn mond, voor nu… Misschien zeg ik de volgende keer wel wat", zei de Kroaat briesend.

Dictator

Tsitsipas noemde Ivanisevic een dictator en gaf aan dat de aanpak van de Wimbledon-kampioen van 2001 hem niet lag. Het is duidelijk dat de ruzie met Mouratoglou hiermee nog niet voorbij is. Ivanisevic won in zijn carrière als speler Wimbledon. In 2004 stopte de inmiddels 53-jarige Kroaat met toptennis en legde hij zich toe op het trainerschap. Als coach van de beste tennisser aller tijden Novak Djokovic boekte hij zijn grootste successen. Met de Serviër won hij meerdere Grand Slams.

Sterke coaches

Voordat hij met Tsitsipas werkte, was hij dit jaar ook al werkzaam als coach van Elena Rybakina, maar ook die samenwerking eindigde al heel snel na de vroege exit van de Kazachse op de Australian Open. Eerder was Ivanisevic ook al trainer van Milos Raonic, Tomas Berdych en Marin Cilic. De Fransman Mouratoglou is zelf geen ex-tennisser, maar weet wel wat coachen is. Hij was tien jaar lang de coach van Serena Williams en leidde in zijn eigen tennisschool onder anderen Holger Rune, Grigor Dimitrov en Laura Robson op.